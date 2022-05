Presentan candidatura de Chile al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, en compañía de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, presentaron oficialmente la candidatura de Chile al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, instancia a la que también asistió la embajadora ante las Naciones Unidas, Paula Narváez, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, distintas autoridades nacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Tras el lanzamiento de la candidatura, la Canciller señaló que “para el gobierno del Presidente Boric la candidatura de Chile ante el Consejo de Derechos Humanos es fundamental, es una muestra del compromiso que tenemos tanto a nivel internacional como a nivel interno con la agenda de derechos humanos en su amplio espectro”.

“Nos parece que también da cuenta de lo que hemos conversado al inicio del gobierno, del interés que tiene el Presidente Boric de que Chile vuelva a ejercer un liderazgo en los foros internacionales y ese liderazgo tiene ciertos ejes distintos, uno de los cuales es el de derechos humanos”, agregó Urrejola expresando que esperan que en octubre -momento de la elección- Chile pueda ser parte del Consejo de Derechos Humanos a partir de 2023 hasta 2025.

Más adelante, fue consultada por si es que la situación en La Araucanía podría afectar que Chile no saliera elegido. Al respecto, indicó que “como país estamos conscientes que tenemos nuestros propios problemas en materia de derechos humanos. La situación de La Araucanía y de los pueblos indígenas es una situación que hay que poner atención, y es una prioridad del actual gobierno, como también lo es los temas de memoria y de justicia de la dictadura, y también las víctimas de las violaciones a los derechos humanos del estallido”.

En esa misma línea, dijo que “todos los países violan los derechos humanos” pero que lo importante es cómo los países enfrentan esas violaciones. “Me parece que Chile, en este nuevo gobierno, está absolutamente comprometido con enfrentar las violaciones a los derechos humanos, con trabajar con los distintos pueblos y colectivos respecto a los cuales existe una deuda en materia de derechos humanos, y desde el punto de vista internacional es un país que está completamente abierto al escrutinio internacional, lo que creo que da al final un ejemplo frente a la comunidad internacional”.

Finalmente expresó que son muchos los países que votan, por lo que “vamos a trabajar para obtener todos los votos, pero no es fácil porque es una elección que va a estar marcada por razones geopolíticas y tengo que ser muy clara en aquello, por eso queremos hacer énfasis en el compromiso que tenemos en derechos humanos en nuestra agenda”.

Acusación constitucional contra Allamand

La canciller fue consultada por la presentación de una acusación constitucional contra el exministro de Relaciones Exteriores -durante la administración de Piñera- Andrés Allamand, por parte de diputados del Partido de la Gente, independientes, de izquierda y de oposición.

En concreto el grupo de parlamentarios apunta al viaje de Allamand a España, lo que adelantó su salida del gobierno en plena crisis en la zona norte asociada a protestas por inseguridad relacionadas a la migración irregular.

Sobre este punto, Urrejola respondió que “no he visto la acusación, o sea, vi en la prensa, no la he leído así que no tengo opinión y tampoco corresponde que yo la tenga. Esta es una materia que es propia de la autonomía de la Cámara de Diputados”.