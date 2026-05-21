“La Pérgola de las Flores” renace desde la inclusión: musical chileno llega a Graneros con elenco en situación de discapacidad

Con un elenco de músicos, actores y actrices profesionales, y un equipo artístico conformado por personas con discapacidad, esta adaptación de la obra de Isidora Aguirre se ha transformado en uno de los montajes inclusivos más relevantes y novedosos de la escena cultural chilena actual, consolidándose durante tres años como un musical profesional que no solo pone en valor el patrimonio teatral nacional, sino también el derecho de todas las personas a participar activamente en las artes y las culturas.

Escrita por Isidora Aguirre, musicalizada por Francisco Flores del Campo y estrenada en 1960, “La Pérgola de las Flores” es considerada uno de los hitos más importantes del teatro chileno del siglo XX, retratando con humor, música y crítica social la identidad urbana de Chile en las primeras décadas del siglo pasado.

Hoy, más de seis décadas después de su estreno original, esta nueva versión, que es un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, fue creado por Fundación IDAVA y busca resignificar la obra desde la accesibilidad y la inclusión cultural.

“Nuestra misión se cumple en este montaje porque incorporamos a personas con discapacidad como elenco, como trabajadores de la cultura y también desde la accesibilidad para los públicos. Creemos que el acceso a la cultura y la información es un derecho”, señala Elena Valdenegro Anríquez, directora Ejecutiva de Fundación IDAVA.

La presentación se realizará en el contexto del Día del Patrimonio, el próximo domingo 31 de mayo a las 17:00 horas, en el Teatro Municipal de Graneros, en una función gratuita y abierta a toda la comunidad.

Este es un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.