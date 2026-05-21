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    El impactante momento en que un vehículo explota frente al toro de Wall Street en Nueva York

    El incidente ocurrió a tan solo metros de la icónica escultura del toro de Wall Street, causando pánico entre los transeúntes.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Según el New York Post, la explosión ocurrió durante la tarde del martes fuera de la sede del MTA (Autoridad Metropolitana de Transporte). El vehículo era afiliado de la corporación.

    En las imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver una bola de fuego, que desató una intensa columna de humo negro, generando pánico entre las personas que estaban en el lugar.

    Afortunadamente, la Policía de la ciudad detalló que no se registraron heridos ni víctimas fatales. La causa del incidente sigue bajo investigación.

    Más sobre:ActualidadMundoNueva YorkEE.UU.

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