Fractura en los gabinetes de la exConcertación: 50,3% de sus ministros votan Apruebo

La misma semana en que la Convención Constitucional (CC) dio a conocer al país el texto con la propuesta de Nueva Constitución, personeros de la centroizquierda comenzaron a decantar su posición frente al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Las opciones por el Apruebo o el Rechazo a la nueva Carta Magna han generado una fuerte división entre quienes fueron parte de las coaliciones políticas que gobernaron Chile en cinco oportunidades desde el retorno de la democracia.

Durante los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y los dos periodos de Michelle Bachelet, 174 mujeres y hombres desempeñaron el rol de ministro de Estado en uno o más de los diferentes gabinetes que se conformaron. De ellos 18 han fallecidos, donde la mitad corresponde a exautoridades del gobierno del presidente Patricio Aylwin; 6 difuntos formaron parte de los gabinetes de Eduardo Frei; uno, Claudio Huepe García, del gobierno de Lagos; y dos, Mónica Jiménez de la Jara y Patricia Poblete Bennet, ocuparon carteras en la primera administración de Bachelet.

La Tercera consultó a los 156 ministros su posición frente al texto de Nueva Constitución propuesto por la CC el lunes recién pasado. Los resultados son llamativos y dan cuenta de la fractura que se generó en la que fuera una de las colaciones de gobierno más duraderas en la historia. Un 50,3% (76 exministros) ya tiene definido que votará Apruebo. De estos 49 personeros suscribieron ayer una carta dando a conocer su posición. La gran mayoría son militantes del PS y y el PPD, los que actualmente se encuentran bajo el paraguas del llamado Socialismo Democrático y colaboran con el gobierno del mandatario Gabriel Boric, con la excepción del exministro de Educación, Obras Públicas y ex mandatario Ricardo Lagos, quien no ha dado a conocer su voto, no obstante, se ha manifestado a favor de continuar el debate constituyente, debido a que no le satisface el texto propuesto ni el de la actual Constitución.

Algunos de los ministros que no se pronunciaron, como Rodrigo Peñailillo, Pilar Armanet, Osvaldo Artaza, Álvaro Rojas y Santiago González, entre otros, explicaron que ellos ya tienen una posición tomada pero que no la pueden dar a conocer debido a restricciones laborales, pues se desempeñan en organismos internaciones o instituciones colegiadas en las que han suscrito acuerdos que les impiden divulgar su voto.

En la vereda opuesta, 37 exministros, lo que representa el 24,5%, en su mayoría militantes de la Democracia Cristiana y de Partido Radical, ya decantaron por el Rechazo. Entre los últimos que han dado a conocer que votarán en contra del documento propuesto por la Convención Constitucional están el exministros del Interior Andrés Zaldívar, Carlos Figueroa y Edmundo Pérez Yoma.

Mientras el gabinete que se instaló en el poder en marzo de 1990 de la mano del presidente Patricio Aylwin, 7 ya decidieron su voto por el Apruebo y 3 se han decantado directamente por el Rechazo, en el caso de los gabinetes de Frei Ruiz Tagle, ambas opciones prácticamente se encuentra en un empate técnico, con 15 personeros a favor del Apruebo y 15 a favor del Rechazo.

La relevancia de figuras con un marcado perfil técnico, por sobre el rol político, en las administraciones de Frei y de Lagos, también explicaría en parte el alto número de exministros que se inclinan por el Rechazo. Entre quienes rechazan figuran principalmente quienes se despeñaron en las carteras de Hacienda y Economía. La excepción a esa norma son los ministros Nicolás Eyzaguirre y Alberto Arenas.

En el caso del primer gobierno de Bachelet, los tres exministros del Interior votarán Rechazo.

En el segundo mandato de Bachelet, mayoritariamente están por el Apruebo.

