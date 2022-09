Nueva Convención tambalea: senadores de RN no apoyarán otra elección de constituyentes

A menos de una semana del rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional, en el plebiscito del pasado domingo, la posibilidad de crear una instancia similar comienza perder fuerza en el Congreso.

Si bien en un inicio existía un mayoritario consenso en que el proceso debía continuar con una nueva Convención elegida, eso sí, con mecanismos distintos respecto a la participación de independientes y escaños reservados, luego del contundente triunfo del Rechazo hay quienes comenzaron a plantear dudas sobre el camino que trazó el propio Presidente Gabriel Boric.

Tras la reunión de bancadas y partidos, realizada el miércoles en la tarde en el Senado, parlamentarios de distintas colectividades han comenzado a sincerar su negativa, o al menos su prevención, para apoyar una nueva elección de convencionales.

Además de la oposición del Partido Republicano y de las dudas del Partido de la Gente, un grupo de senadores de la bancada RN-independientes anunció frontalmente que no respaldarán un mecanismo de las mismas características de la disuelta Convención y que, por el contrario, prefieren avanzar en la redacción de una nueva Carta Fundamental mediante una comisión de expertos o bien por una reforma tramitada a través del propio Congreso.

Ello se ha dado en conversaciones entre los propios parlamentarios y en reuniones de camaradería, como una cena que hubo el miércoles en la noche en la casa del expresidente de RN Carlos Larraín, quien se juntó con algunos senadores independientes del comité RN.

“Nosotros dijimos que estamos dispuestos a trabajar en una nueva Constitución, pero soy partidario de que sea redactada por expertos. No debemos llamar a una votación. Por ningún motivo. Esa es la posición mía y de varios senadores de Renovación Nacional. No hay ningún apuro. Tenemos que ser capaces de ver cómo elegimos esos expertos”, dijo el senador Juan Castro (independiente-RN), quien ya había presentado un proyecto de reforma constitucional en esa línea.

Incluso, Castro propuso que los expertos o académicos, “de preferencia abogados”, sean escogidos por la siguiente modalidad: un representante definido por cada cinco diputados o por cada dos senadores. Con ello, explica, se llegaría a una comisión de 56 constituyentes “expertos”. “Así estarían representadas todas las fuerzas del Congreso”, añade.

La postura de Castro no es aislada dentro de la bancada RN-Independientes, compuesta por 12 senadores, cuatro senadores sin militancia y otros ocho afiliados al partido.

A favor de una comisión de expertos, lo que implicaría desechar una elección de convencionales, también se han declarado Manuel José Ossandón, María José Gatica, Carlos Kuschel y José García (todos militantes de RN), además de Carmen Gloria Aravena y Kenneth Pugh (ambos independientes asociados al partido, al igual que Castro).

“Las mejores legislaciones que ha tenido nuestro país las han hecho sabios como don Andrés Bello o los expertos de la Constitución de 1980″, sostuvo Kuschel, mientras que Aravena agregó que “escuchando a la ciudadanía, creo que una comisión de expertos es lo ideal. La Convención como la conocimos anteriormente no va a cuajar, la gente quedó muy desilusionada y tiene un costo muy alto”.

Incluso, el senador Alejandro Kusanovic (también independiente-RN) prefiere cerrar este debate. “No soy partidario en este momento de crisis de seguir con el tema de la Constitución. Hay que abocarse a los temas por los que realmente protestó la gente, mejorar la salud, la educación, la jubilación, la seguridad pública y la vivienda. Llevamos tres años y no hemos hecho nada. La gente sigue molesta. Las constituciones no van a resolver los problemas. No es el momento para aumentar la incertidumbre”, comentó Kusanovic.

Dentro de los diputados de RN también hay dudas. Andrés Longton, jefe de la bancada de Renovación Nacional en la Cámara, dijo que “estamos comprometidos con tener una buena y nueva Constitución, pero además el no cerrarnos a ningún mecanismo no quiere decir que necesariamente tiene que ser una Convención Constitucional. Estamos abiertos a otros fórmulas también”.

Dentro de los diputados de RN también hay quienes proponen una fórmula mixta -mitad expertos y mitad convencionales-, mientras que en otros sectores de la derecha -empujados por el diputado Diego Schalper- proponen un “consejo constitucional” que esté conformado por miembros de Constitución de ambas cámaras del Congreso, ministros de la sala constitucional de la Corte Suprema, el ministro o ministra de Justicia, un miembro del Tribunal Constitucional, cinco rectores de universidades, cinco decanos de facultades de Derecho y 15 personas elegidas por sorteo. Incluso, el exministro Jaime Bellolio (UDI) también ha estado sondeando con algunos personeros la idea de que sea una Convención mixta -elegida por sorteo y elección popular-, sin embargo, según afirman en la oposición, la propuesta no ha tenido buena acogida.

Dudas en otros partidos

Los reparos a una nueva Convención contrastan con la postura que expresaban algunos dirigentes de Chile Vamos antes de que ganara el Rechazo. Por ejemplo, en la UDI su presidente, el senador Javier Macaya, había abordado la posibilidad de una nueva Convención, pero con mecanismos distintos de elección y con una duración más corta.

En todo caso, el mismo Macaya si bien este jueves no desahució la posibilidad de una nueva instancia constituyente elegida, ha comenzado a tomar distancia de aquellos que proponen una Convención elegida igual a la anterior. “Chile necesita conversar, no negociar o imponer. En campaña tuvimos el compromiso de tener una buena y nueva Constitución. Tenemos que tener una para los próximos 100 años, tenemos que ser capaz de acordarla pronto, y no se puede topar con las próximas elecciones presidenciales”, comentó en redes sociales.

En tanto, en el Partido Republicano fueron claros en señalar que no son partidarios de una nueva Convención, y así lo establecieron en la reunión del miércoles. En esa oportunidad, el secretario general de la tienda, Arturo Squella, sostuvo que “tienen una conversación pendiente entre ellos (Chile Vamos)”, para definir el mecanismo y que “nosotros como Partido Republicano somos sumamente claros en exponer que el diálogo tiene que generarse en el Congreso Nacional y que acá es el lugar en el que se tienen que radicar las transformaciones constitucionales”.

Sin embargo, las dudas por una nueva instancia elegida, similar a la fallida Convención, también han permeado a sectores de izquierda, en particular al PS.

Un influyente legislador socialista expresa que dado el comportamiento del votante en el plebiscito, que rechazó como una forma de castigo al gobierno de Gabriel Boric, en una hipotética elección de nuevos convencionales, el malestar ciudadano también podría ser un factor perjudicial para las listas de candidatos del sector. Ello podría favorecer a la derecha y mermar la representación de la izquierda.

Meses atrás, el senador PS Fidel Espinoza también había expresado su negativa a un nuevo proceso constituyente. “Tenemos que dejar atrás la Constitución del 80, en eso no hay discusión, pero en lo que no estoy de acuerdo con el Presidente Boric es que tenemos que tener un nuevo proceso constituyente, con nuevos convencionales elegidos. Este proceso que culminó recién significó una millonada de recursos de todos los chilenos, no estamos para farrearnos (el dinero) en momentos difíciles”, dijo, el 15 de julio, en respuesta a las declaraciones de Boric, cuando se abrió a buscar un Plan B en caso de triunfar el Rechazo.

Esta semana, el diputado socialista Marcos Ilabaca, si bien no zanjó una postura personal, admitió tener dudas. “Hay que analizar los resultados de manera más tranquila y ver si la ciudadanía quiere volver a vivir una Convención Constitucional nuevamente”, indicó.