Otro paso hacia el plebiscito: Servel anunciará vocales de mesa y nuevos locales de votación y refuerza obligatoriedad del voto

“Es un proceso simple y expedito: un solo voto, con dos opciones”. De esa manera el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, definió la jornada que se vivirá el próximo 4 de septiembre para la votación del plebiscito constitucional. Y para ello, las autoridades darán un nuevo paso este sábado, día en que el Servel dará a conocer los locales de votación, así como los vocales seleccionados y las mesas de votación que regirán para el plebiscito de salida.

La información concentra un alto interés, puesto que el Servel anunció nuevas medidas que regirán para esta votación de carácter obligatorio, donde 15.173.857 personas están habilitadas para sufragar. ¿Y cuáles son los cambios establecidos?

Nuevo local de sufragio

Para esta votación debutará la norma que establece una nueva georreferenciación para así “privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación”, según lo establece la ley 21.385.

No obstante, el timonel del Servel precisó que pese a la implementación de la nueva normativa, a los electores “vamos a asignarlos a un local cercano, pero no necesariamente el más cercano de todos, por los flujos que tienen los territorios”, comentó durante la semana.

Asimismo, explicó que “la persona que no pudimos georreferenciar va a estar asignada al mismo local de votación que tuvo en diciembre, preferentemente. Podría haber casos de cambios porque el local no funcionó o por otras circunstancias”. Las principales modificaciones, según Tagle, se verán reflejadas en los sectores urbanos, “porque ahí es donde más se practica la asignación a un local cercano”.

Vocales designados

Según lo dispuesto por la normativa vigente, corresponde que este sábado el secretario de cada Junta Electoral publique las nóminas de vocales designados para cada Mesa Receptora de Sufragios, miembros de Colegios Escrutadores, locales de votación, delegados y recintos en que funcionarán los Colegios Escrutadores.

No obstante, el Servel comunicó que en este ítem los cambios no serán tantos, puesto que se aclaró que quienes fueron llamados para las elecciones 2021 mantendrán su nombramiento de 4 años.

“Los vocales se designan: dos para las elecciones municipales y tres para las elecciones parlamentarias, y el nombramiento de los vocales dura cuatro años. Esta es una elección extraordinaria que no tiene nombramiento de nuevos vocales, salvo reemplazos y, por lo tanto, los del año pasado que tienen un nombramiento vigente son los que tienen que ejercer”, sostuvo Tagle.

Para excusarse, los vocales de mesa tienen desde el 16 hasta el 20 de agosto. El trámite puede hacerse vía online y ahí deben entregarse los fundamentos. Si la excusa es aceptada por la junta, la persona queda liberada y se designa un reemplazante.

Disminución de mesas de votación

Dadas las nuevas características que regirán en la votación, se disminuirá el número de mesas y, en consecuencia, habrá menos vocales que en elecciones anteriores. “La nueva ley estableció que las mesas ahora tienen 450 electores en vez de 350 y eso disminuyó el número de mesas. Vamos a bajar a 38 mil mesas y, por lo tanto, nos están sobrando vocales designados”, expuso Tagle.

En tanto, las mesas de votación cambiarán todas, pues tal como anunció el director del Servel, éstas se volverán a enumerar, se les quitará la letra V y M y, en esta ocasión, las personas dentro de un local serán asignadas en orden alfabético. En el país, el número de mesas bajará de 46.639 a 38.742.

Voto obligatorio, excusas y multas

Tal como lo establece el artículo 142 de la Constitución vigente, la participación en el plebiscito constitucional de septiembre será obligatoria para quienes tengan 18 años y domicilio electoral en Chile.

En este sentido, quien no asista a los locales de votación arriesga una multa de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales UTM ($ 29.386 a $ 176.313) a beneficio municipal. Sin embargo, la norma establece que “no incurrirá en esta sanción el ciudadano que haya dejado de cumplir su obligación por enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en que se encuentre registrado su domicilio electoral”, además de otros “impedimentos graves” que serán validados por el juez competente.

Según Tagle, para excusarse en caso de no sufragar “se tiene que esperar la citación por parte del Juzgado de Policía Local para dar las razones de por qué no asistió a votar. Pero este trámite se hace posterior al plebiscito, unos meses después”.

En el caso de los electores que residan en el extranjero y estén habilitados para votar, podrán ejercer su derecho a sufragio, aunque no están obligados a hacerlo, por lo que no serán sancionados en caso de no asistir.