¿Por qué Boric metió la mano en la negociación electoral oficialista?

En plenas vacaciones el Presidente Gabriel Boric ha decidido ejercer su liderazgo e intentar evitar que sus dos coaliciones -Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático- terminen separadas de cara a las elecciones constitucionales del próximo 7 de mayo.

Interrumpiendo sus días de descanso, el Mandatario ha recibido en su casa, en el Barrio Yungay, a varios dirigentes oficialistas. Ayer invitó a un café a los presidentes de la centroizquierda y también habría hecho lo propio con las fuerzas del Frente Amplio y el PC. El mensaje del Jefe de Estado en esos encuentros ha sido el mismo: pedir a los dirigentes un último esfuerzo por arribar a una lista única del sector.

Quienes han conversado con el Presidente aseguran que, ante un escenario donde el PPD y el PR han optado por competir en una nómina distinta a la de Apruebo Dignidad, junto a la Democracia Cristiana, el Mandatario no podía mantenerse al margen. La necesaria unidad y cohesión del gobierno son un objetivo permanente para Boric, sostienen las mismas fuentes.

En La Moneda explican que si bien él desde un inicio manifestó su posición ideal no siempre estuvo tan cerrado con la idea de una lista única. Si se trataba de pragmatismo electoral, incluso podría haberse dejado convencer. Sin embargo, parte de las razones que lo han dejado sin margen para apoyar la idea de las dos listas -según las mismas fuentes- es la carga que los propios partidos, y en particular el PPD, le han puesto a una eventual división.

En el gobierno aseguran que un punto de inflexión fue la postura que cristalizó el exsenador y factótum del PPD, Guido Girardi, el pasado 16 de enero, cuando señaló que ir con Apruebo Dignidad era ir con la “lista del indulto”, en alusión a los beneficios concedidos por Boric a condenados por delitos cometidos en el estallido social a fines del año pasado.

El nivel de tensión que generó ese episodio -según comentan en el gabinete-, pero también las acusaciones del Frente Amplio al PPD de estar presionando por más cargos en el gobierno al defender la idea de las dos listas, forzaron a La Moneda a intervenir. De hecho, en el comité político del lunes se les pidió a las colectividades mayor “fair play” y cuidado en el trato para evitar dañar al gobierno.

“No se puede decir ‘desdramaticemos la idea de ir en dos listas’ y luego que sus propios impulsores hagan de esto una disputa política entre los dos mundos”. Así explica un miembro del gabinete el tenor que, según leen, el PPD le otorgó a esta discusión, haciendo de ella un enfrentamiento identitario y erosionando la esperanza del Mandatario de que ambas coaliciones terminen cuajando en una sola.

El problema, replican en el Socialismo Democrático, es que a diferencia de lo que entienden sectores de La Moneda los dirigentes del Frente Amplio han sido “burdos” en su llamado a quebrar a la coalición que tienen al frente, ofreciéndolo a lo socialistas incluso liderar un eventual nuevo proyecto, como planteó el timonel de Convergencia Social, Diego Ibáñez, en entrevista con El Mercurio. Además, el propio PPD ha transmitido su molestia al gobierno por las presiones que se han ejercido sobre el PS para que vire hacia Apruebo Dignidad. En Palacio recalcan, eso sí, que el Mandatario no ha estado en esa tesis y que, de hecho, siempre ha manifestado máximo respeto por la decisión autónoma de cada colectividad.

Quienes han hablado con Boric, de hecho, aseguran que cuando pide un último esfuerzo a los partidos su tono apuntó a lo que es más deseable para el futuro de la alianza de gobierno, pidiendo reconsiderar posiciones si eso era posible, pero sin plantearlo como algo demasiado dramático en caso de que no se logre. Si no se da la lista única, sostuvo el Jefe de Estado, lo importante es tratar de llegar a la mayor unidad posible: con listas colaborativas, no listas destructivas entre sí. La idea de pactos de omisión, de hecho, ya ha sido planteada como un posible camino.

Pese a que las relaciones entre ambos sectores se encuentran en momentos de máxima tensión, el comité político tampoco ha tenido prescindencia respecto del debate y ha intervenido con llamados y reuniones. De hecho, en La Moneda explican que las declaraciones de la ministra Camila Vallejo de este miércoles -en que calificó como un “hecho consumado” la posibilidad de las dos listas, contradiciendo los esfuerzos del Mandatario- no implican resignación. “Hay que hacer las cosas de manera elegante”, dicen las mismas fuentes. El martes en la noche, incluso, la ministra Ana Lya Uriarte se reunió con el Presidente y la timonel PS, Paulina Vodanovic, en la casa del Mandatario.

Un dato más obvio, pero no menor, es la eficiencia electoral que podría tener una lista única. La Moneda ha mirado de cerca los estudios y proyecciones en que la competencia en una sola nómina potencia la elegibilidad del oficialismo, mientras que en un escenario de dos listas hay un costo relevante para el sector. En el propio PS han dicho que, de ir separados, la derecha podría lograr incluso 3/5 del Consejo Constitucional, números que serían similares a los que barajan en Palacio.

Pese a que en el gobierno ven complejo un rebaraje de la postura del PPD y el PR, entienden que debían jugarse todo por intentar una división que -más allá de que lo nieguen públicamente- implicará una derrota para el gobierno y constatará, nuevamente, las distancias y tensiones de su base de apoyo.