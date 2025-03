Sin encapsularse en el PPD y primeros fichajes para su equipo: las primeras horas de Tohá fuera de La Moneda

La cara de Jaime Quintana lo decía todo. Ayer, el senador y presidente del Partido Por la Democracia (PPD) no pudo ocultar su asombro ante las cámaras una vez que supo que Carolina Tohá, la abanderada de su colectividad, concretó su anticipada renuncia al Ministerio del Interior, para asumir una candidatura presidencial.

En el PPD tenían más que claro que saldría de La Moneda, pero no tenían certeza de cuándo. Es más, en la directiva había convencimiento de que sería el jueves y temían que pudiera darse después de la declaración de Michelle Bachelet (Partido Socialista), quien finalmente hizo público que no será candidata hoy al mediodía.

Durante el miércoles, eso sí, Tohá mantuvo la comunicación con el timonel del PPD. Con ella fuera del gabinete, la directiva tiene la convicción de que pronto se juntarán con su abanderada, aunque aún no se define una fecha. Lo que sí es claro es que la exministra fue invitada por la misma mesa a una actividad para conmemorar el Día de la Mujer, que probablemente se llevará a cabo el 14 de marzo.

Su repentina salida de ayer, de acuerdo a los tiempos que esperaba el PPD, quedó en evidencia con la improvisada puesta en escena que se dio en La Moneda. No hubo un podio para su declaración cuando anunció su renuncia (la prensa instaló sus micrófonos y la rodearon), y la hora de la ceremonia del ajuste ministerial se fue cambiando en el transcurso de la tarde.

Durante sus horas fuera del gabinete, en el sector ha llamado la atención que en sus primeras intervenciones, Tohá ha planteado que su intención en encabezar un proyecto nacional, para el que comienza a diseñar una campaña que incluirá a todas las regiones del país. Desde el PPD explican que eso es para el evitar encapsularse en su colectividad. En lugar de eso, su aspiración es ampliarse hacia el centro.

Lejos de incomodar al PPD, esta postura ha sido reforzada por la colectividad de Quintana. De hecho, a fines de enero, la comisión política del partido intentó instar al PS a sumarse en respaldar a la exalcaldesa como abanderada del Socialismo Democrático, aunque el gesto fue mal recibido por los socialistas, quienes sugirieron que se trató de un emplazamiento.

Además de los mensajes de Tohá, Quintana también recibió un llamado importante: del Presidente Gabriel Boric. El Mandatario le contó el contexto en que se tomó la decisión de la salida y le adelantó que Álvaro Elizalde (PS) asumiría Interior.

En paralelo, con la mira puesta en la presidencial, el PPD continúa trabajando de forma acelerada en una propuesta programática que le quieren entregar a Tohá, que llaman “Volver a crecer”, a cargo del exministro Álvaro García y otros dirigentes de la colectividad. “Fortalecer la seguridad integral para generar confianza en la inversión” y “reducir radicalmente los tiempos de aprobación de proyectos” son algunos de los puntos clave.

Sumado a eso, Tohá ha trabajado de cerca con el periodista Patricio Fernández, quien se ha convertido en unos de sus más estrechos confidentes en los últimos meses. También con el socialista Ricardo Solari. Durante este miércoles, la exministra tiene contemplada una serie de conversaciones internas para delinear su candidatura, mientras que el jueves tendría su primera actividad como candidata.

Desde el PS, colectividad que ha mantenido distancia de la figura de Tohá y ha privilegiado la presentación de un abanderado propio, sugieren que, de respaldar a la exministra, para ellos sería importante que algunos de sus colaboradores más estrechos en el comando -que aún no está operativo- sean socialistas.

Sin embargo, considerando que el PS no le entregó su apoyo, hoy en el oficialismo admiten que su candidatura se ve cuesta arriba y advierten que no sería sorprendente que el Frente Amplio o el Partido Comunista terminen por vencerla en la primaria que planean desarrollar. Los números no acompañan a Tohá: de acuerdo a distintos sondeos de opinión, está muy atrás en la carrera presidencial. Además, consideran en la alianza, su nexo con el Presidente Boric, al ser su ministra más influyente, podría terminar por jugarle en contra.

Para dar cuenta de que ya entra en “modo candidata”, a las 22.00 horas de anoche, tras salir de La Moneda, Tohá sorprendió a los presentes con la decisión de irse en Metro a su casa. Junto a un par de escoltas, sus dos hijos -Emilio y Matilde Salinas- y uno de sus asesores de prensa en Interior, la exsecretaria de Estado se subió al vagón en la estación La Moneda.

Durante el viaje fue felicitada por dos pasajeras, pero increpada por otra que le enrostró haberle quitado el espacio a Bachelet. La transeúnte -quien se declaró comunista-, le dijo que dividía a la izquierda y que Daniel Jadue era inocente. La nueva candidata le dijo que iba a trabajar por Chile y a buscar la unidad del sector. El diálogo se mantuvo por cinco estaciones, hasta que Tohá y quienes la acompañaron llegaron al metro Baquedano.

Una vez en Plaza Baquedano, Tohá se despidió de Amengual y fue a pie junto a sus hijos hasta su departamento en calle Merced, cruzando por la Alameda y Vicuña Mackenna.

Tohá subió a su domicilio a las 22.09 horas y, antes de ingresar al edificio, habló con la escasa prensa que la estaba esperando. “Ahora hay que abocarse a organizar esto, porque ha habido conversaciones, pero solo cosas preliminares. Esta decisión solo fue zanjada hace poco, entonces lo primero va a ser dedicarse a eso”, dijo la candidata presidencial camino a su casa.

Esta mañana, en Desde la Redacción, de La Tercera, el senador Quintana afirmó que ”Tohá conoce los partidos, no no se distancia de ellos y, por lo tanto, van a tener un rol como en todas las campañas y van a acompañar este proceso con ideas, con propuestas, con trabajo territorial. Esto es una campaña en serio, esto es una campaña competitiva”. De todas formas, también adelantó que se incluirá independientes en la campaña. “No me imagino que Carolina Tohá se vaya a encerrar ni en el PPD ni solo en el Socialismo Democrático. Las luces que da en el mensaje de ayer es que le habla al país en su conjunto”, enfatizó.

Los primeros refuerzos desde Interior

La misma noche en que Tohá abandonó La Moneda, se fue acompañada por dos de sus colaboradores: Pía Mundaca y Christian Amengual. Ambos son sus primeros fichajes en su carrera para llegar a La Moneda.

La primera era jefa de gabinete de Tohá en Interior desde agosto del 2023, fecha en la que reemplazó en dicho espacio al hoy subsecretario de Defensa, Ricardo Montero (PS).

Desde ese momento, Mundaca, independiente, se transformó en la colaboradora más estrecha de Carolina Tohá. La acompañaba en prácticamente todas sus reuniones, incluso en las que la ahora candidata tenía en Presidencia.

Para graficar la conexión entre ambas, en Palacio recuerdan que Mundaca se enteró -por medio de Tohá- el 16 de octubre de la denuncia por violación contra Manuel Monsalve, un día antes que el resto del comité político de ministros de Boric, que integran figuras como Camila Vallejo, Antonia Orellana, Jeannette Jara, Mario Marcel y Álvaro Elizalde. Este último, de hecho, llegó a decir que él se enteró por la prensa del caso.

Esta misma razón implicó que fuera citada por la comisión investigadora de la Cámara que abordó la polémica, donde expuso detalladamente sobre su proceder tras tomar conocimiento del caso.

Dada la relación entre Tohá y Mundaca, esta última jugará un papel clave en los primeros días de la exministra como abanderada presidencial

En el caso de Amengual, periodista que, según Transparencia, se encargaba de la “elaboración de agenda con la programación y detalles de cada una de las actividades de la ministra cuando esté en terreno”, entre otras materias.

En la práctica, Amengual jugaba un rol como “avanzada” de la exministra en sus actividades en regiones. En esa línea sería su aporte a la campaña de Tohá. Como precedente, el “Chiri”, como lo conocen sus cercanos, fue jefe de comunicaciones de Izkia Siches en Interior y también tuvo un papel clave en la gira nacional de esta última con su “Bus de la Esperanza”, en plena campaña presidencial de Boric.