El viaje a casa de la ciudadana Carolina Tohá

Minutos antes de las 22 horas, la ahora exministra del Interior, Carolina Tohá, abandonó el Palacio de La Moneda, donde un par de horas antes había presentado su renuncia al Presidente Gabriel Boric para meterse en la carrera presidencial con miras a las elecciones de este año.

A la salida de la sede de gobierno, la militante del PPD confirmó su intención de buscar la Presidencia de la República y aseguró que encabezará un proyecto “de progreso, de cohesión y de seguridad”.

Tras esto, junto a parte de su equipo y sus hijos Matilde y Emilio, se dirigió hacia la estación Moneda del Metro, donde abordó el ferrocarril subterráneo en dirección a su departamento, emplazado en el sector de la plaza Baquedano.

Antes de ingresar al vagón, la exministra indicó que desde este miércoles comenzará a trabajar en su candidatura y que bregará para que su nombre genere unidad.

Asimismo, dijo no creer que las críticas desde la oposición a la gestión que realizó a cargo de la seguridad del país, sea un flanco que deberá enfrentar en el marco de su campaña. “No lo creo. Hemos hecho un trabajo dedicado, serio y no somos autocomplacientes. No sé quién más podría mostrar un esfuerzo así en materia de seguridad”, destacó.

Ahí, destacó que aún no es candidata oficial, a la espera de que se resuelva el mecanismo por el cual el oficialismo elegirá a su abanderado para las elecciones del 16 de noviembre. “Todavía no soy candidata oficial. Ciudadana Carolina Tohá. Aspirante a candidata”, resaltó.

Ya dentro del tren, pasadas las 22 horas, recibió palabras amables de un par de pasajeros, quienes la felicitaron por su gestión. Pero también sufrió las críticas de una ciudadana que le enrostró que debería ser Michelle Bachelet la carta del oficialismo y que su candidatura dividía a la izquierda. “Vamos a trabajar por Chile y hacer unidad”, le respondió la exministra.

Al bajar del vagón, Tohá indicó que “ahora hay que aborcarse a organizar esto, porque ha habido conversaciones, pero solo cosas preliminares. Esta decisión solo fue zanjada hace poco, entonces lo primero va a ser dedicarse a eso”.

Respecto de hacer frente a otras eventuales candidaturas oficialistas, incluyendo la posibilidad de competir frente a la expresidenta Michelle Bachelet, Carolina Tohá sostuvo que “va a haber otras candidaturas y va a haber que resolver cuál es la mejor para el proyecto. Lo que creo que es importante que, al menos lo que yo quiero hacer, es poner esta alternativa a disposición de esa decisión. Y con la Presidenta (Bachelet) hemos convergido toda la vida, no tengo dudas de que vamos a converger también”.

Tras esto, abandonó el Metro en dirección a su hogar, culminando así una extensa jornada en la que, en horas de la tarde, puso fin a dos años y medio a la cabeza de la cartera más influyente del gabinete.