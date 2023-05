Undurraga confiesa el peor temor de la DC: no ‘sobrevivir’ al umbral del 5% y quedar fuera del Congreso

“Es una muy mala señal que grabemos el consejo nacional (...). Les pido a todos que esa no sea una práctica habitual, porque sabemos que en el pasado se hizo y tuvo funestas consecuencias”.

La frase, emitida por Eugenio Ortega Frei -hijo de la hoy excandidata Carmen Frei-, daba cuenta del hermetismo con el que el consejo nacional de la Democracia Cristiana (DC), citado a las 20.00 horas de anoche a través de Zoom, quería abordar el fracaso electoral vivido este domingo, al no obtener ninguno de los 50 escaños que se disputaban para ocupar el Consejo Constitucional, órgano encargado de redactar una propuesta de nueva Constitución.

Al comienzo de la sesión, a la que tuvo acceso La Tercera PM, los ánimos estaban evidentemente sensibles. Y no es para menos: por primera vez en su historia, la colectividad que actualmente dirige el diputado Alberto Undurraga, no estará presente en un órgano colegiado electo popularmente.

Para el timonel, según sostuvo en su intervención, el resultado del domingo fue una “tormenta perfecta”. Esto, en primer lugar, porque “republicanos, partido de extrema derecha, pinochetista, autoritario, misógino, etcétera, obtiene una votación que le permite tener poder de veto y la primera votación nacional”, dijo. En segundo lugar, de acuerdo al diputado, porque el Partido Republicano en conjunto con Chile Vamos “tienen una votación que les permite hacer una Constitución a su pinta”.

El último elemento de la tormenta, admitió, fue que su pacto, Todo Por Chile -que agrupaba a la decé, el PPD y el Partido Radical- no obtuvo a ningún consejero electo. Sobre ese último punto, Undurraga afirmó que “en ese pacto, nosotros obtuvimos el 3,8% (...). Esta derrota electoral para los analistas más externos (era) esperable. Sin embargo, para nosotros, que estábamos en la campaña, es muy doloroso”.

Diputado Alberto Undurraga, presidente de la DC. Foto: Andrés Pérez.

Ante el fracaso de sus candidatos, Hugo Lara, uno de los consejeros del partido, subió el tono de la discusión al sostener que “hasta el 7 de mayo de 2023, siempre, siempre la DC tuvo un representante o sacó uno o dos o más representantes en una elección popular y nacional. Por primera vez en la historia de nuestro partido (...) no tenemos representantes en una elección popular y nacional. ¿Quién asume esa responsabilidad? ¿Quién asume esa debacle electoral, presidente?”.

“Le pido formalmente, presidente, como consejero (...), que no trabajemos más con ese comité electoral. No más”, agregó Lara.

En esta misma línea, Myriam Verdugo, otra de las consejeras, afirmó que el resultado del domingo “fue una debacle para la DC. Estamos viviendo un momento difícil, doloroso. La ciudadanía nos dijo que no nuevamente. Desde el año 98 nos viene diciendo que no (...), y seguimos caminando como si nada pasara, seguimos perdiendo (...) hasta que llegamos a lo que somos hoy día: un 3% (...)”.

En vista de los malos resultados que han obtenido, Undurraga reconoció que actualmente, junto con “ponerle freno al crecimiento de la extrema derecha”, el principal desafío de la DC “es cómo sobrevivimos como partido”. Y es que, según explicó ante sus pares, “tenemos amenazas normativas: mientras nos hacen todo tipo de gestos desde el gobierno, desde el oficialismo, desde el mismo gobierno y oficialismo empujan esto del 5%”, en referencia a la norma aprobada en general de la Comisión Experta para fijar un umbral electoral.

Esta norma se trata de la inclusión de un porcentaje mínimo de votos necesarios para que un partido político pueda conseguir escaños en el Congreso. En el caso de la decé, en las elecciones de diputados de 2021 obtuvieron 214.198 votos, lo que equivale a un 4,6 % del total. Si la barrera electoral se hubiese aplicado en dicha ocasión, el partido habría quedado fuera del Congreso.

“Quien lo empuja es Gabriel Osorio, que es la persona que trabaja con (el ministro Segpres) Álvaro Elizalde. Él empuja esto de que el partido que no saque el 5% desaparece, sin ningún matiz, sin ninguna cosa”, agregó Undurraga.

Gabriel Osorio. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En su intervención, el diputado enfatizó que “para las próximas elecciones municipales necesitamos un acuerdo amplio con todo el oficialismo, y lo hemos empezado a conversar en conversaciones informales”.

La exsenadora Carolina Goic, otra de las consejeras del partido, manifestó que “sobre el entrar al gobierno, yo me alegro mucho de las palabras del presidente (Undurraga), de decir con claridad que no. Y eso no significa no colaborar en los proyectos que tienen que ver con el país (...). Lo peor que nos puede pasar es que nos vean detrás de cargos, es algo que nos han enrostrado muchas veces (...). Entonces, alejémonos de eso”.

Carolina Goic. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Evitar la avalancha republicana

El timonel de la DC aprovechó la instancia para hacer frente a las críticas que su sector ha recibido por la decisión de haber competido en una lista diferenciada de Apruebo Dignidad. “Alguna gente nos ha señalado qué hubiese pasado si hubiésemos ido en una sola lista, que era la otra alternativa estratégica. Efectivamente, si uno suma los votos (... ) de un pacto con el otro, se habría evitado el doblaje en Tarapacá -donde resultados electos dos republicanos- y se habría evitado la tripleta en el Maule -se eligió a tres republicanos-. Por lo tanto, en términos globales, eso habría pasado (...), habría dos menos de republicanos y dos más de la centroizquierda”, admitió.

Sin embargo, Undurraga enfatizó que esto se trata de un “análisis irreal”, en consideración de que “buena parte de nuestros candidatos solo estaban disponibles a ser candidatos bajo el pacto Todo Por Chile”, es decir, separados de los partidos de Apruebo Dignidad.

Por otra parte, Goic dijo que “quienes fueron los más inteligentes y capaces de capitalizar el triunfo del Rechazo fueron los republicanos. En eso hay que hacer una lectura de por qué, por qué fueron ellos (...). Si de algo no hay duda es que la gente (...) premia la coherencia. El proyecto de los republicanos viene levantándose hace mucho tiempo y han sostenido. Entonces, uno dice: qué hemos hecho nosotros en la DC, cuánto hemos sostenido también (...). La gente nos ve a un lado y después al otro, después a un lado y después al otro (...)”.