Intervención de seguridad se amplía a capitales regionales tras críticas de alcaldes

En medio de la ratificación del acuerdo con el Congreso para una agenda de seguridad tras haber zanjado los desencuentros con el oficialismo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció la inclusión de más comunas en las intervenciones que se realizarán para combatir el delito.

Tras ser consultada por las comunas que estarán contempladas en el plan Calle sin Violencia -que en el diseño original eran 30, lo que fue ampliamente criticado por diversos ediles-, Tohá señaló que por instrucción del Presidente Gabriel Boric se amplió el criterio de selección para así incorporar a todas las capitales regionales del país en la iniciativa, “independiente de sus indicadores”, según expuso la secretaria de Estado.

“Se ha ampliado. Serán más de 30 comunas. Se incrementó porque el Presidente Gabriel Boric pidió que se incluyeran todas las capitales regionales, sin importar los criterios”, explicó la jefa de gabinete.

En ese sentido, informó que durante la mañana de este sábado pretendían finalizar el proceso de notificación a los alcaldes de las comunas respectivas que ahora se verían favorecidas con la medida.

Poco a poco, de hecho, los alcaldes de las comunas que ahora sí están siendo incluidas comenzaron a dar cuenta de ellos a través de sus redes sociales. “He recibido de parte de la ministra Carolina Tohá la confirmación de que Valparaíso será parte del grupo de comunas del plan Calles sin Violencia. Nuestra disposición desde el municipio para el éxito de esta acción. Queremos que todas y todos tenga derecho a vivir en paz”, publicó en Twitter Jorge Sharp, máxima autoridad de la comuna porteña.

En esa misma línea, su par de Temuco, Roberto Neira, utilizó la misma vía para señalar que “me acaba de llamar la ministra del Interior comunicándome que Temuco será incorporada al plan Calle sin Violencia. Ha sido el mismo Presidente Gabriel Boric quien ha pensado en nuestra ciudad para combatir la delincuencia. Agradezco el apoyo en esta dura batalla”, fue su escrito.

Durante el término de la jornada se fue conociendo por distintas vías que otras comunas, como Arica, Los Ángeles, Coronel, Concepción y La Florida, también fueron incorporadas a la planificación.

Justamente, con Rodolfo Carter, alcalde de esta última comuna, la ministra Tohá había tenido un cruce el jueves recién pasado, cuando el edil se quejó públicamente por no haber sido sumado al plan. “Las comunas que se van a incorporar todavía no han sido informadas, cómo alguien puede decir que está excluido si todavía no se conocen las comunas incluidas en el plan. Cuando las informemos, los primeros que van a saber son los alcaldes y alcaldesas, y todo Chile va a saber las métricas, los indicadores que se consideraron”, le retrucó la ministra.

Cabe recordar que originalmente las 30 comunas que serían consideradas representaban a un tercio de la población del país y, según datos de gobierno, concentraban cerca del 50% de los delitos más violentos.