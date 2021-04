Review | Forza Horizon 4 en Steam: Una versión con luces y sombras

Han pasado varios años desde el lanzamiento de Forza Horizon 4 y finalmente el juego de carreras de Microsoft aterrizó en Steam, volviéndose en sus primeros días en uno de los títulos de carreras más jugados de la plataforma.

La llegada de Forza Horizon 4, se suma a la de otros títulos de Xbox Game Studios, por lo que los fanáticos del juego que en su tiempo llegó a Xbox One y a PC a través de la Microsoft Store ahora podrán disfrutarlo a través de la plataforma de Valve con todas sus características y atractivos.

El juego a pesar de que fue lanzado originalmente en 2018 se mantiene unos gráficos increíbles, y una jugabilidad que lo vuelve uno de los títulos de simulación de carreras más atractivos que se encuentran en el mercado.

A pesar de esto, esta versión cuenta con algunos problemas que en ocasiones pueden hacernos olvidar de su llamativa jugabilidad, por un lado, no cuenta con cross-save, algo que sí poseen otros juegos de Xbox Game Studios que han llegado a Steam, esto hará que aquellos que quieran disfrutar del juego en Steam, deban comenzar su aventura de nuevo lo que en muchas ocasiones se vuelve algo tedioso, considerando que tendrás que conseguir todos los vehículos de nuevo y mejorarlos una vez más.

Aunque esto puede que haga que aquellos que disfrutaron el juego en XBox One o a través de la Microsoft Store, quieran continuar con estas versiones, el juego es una atractiva opción para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de jugarlo en su época, y es que Forza Horizon 4, en cuanto a jugabilidad es uno de los mejores del género, con un desarrollo bastante atractivo que constantemente te recompensará por tus competiciones, con lo cual no pasará mucho antes de que ya poseas varios vehículos con los cuales competir.

La diversidad de eventos, ya sean carreras, circuitos, o exhibiciones por las calles de Reino Unido, hará que siempre tengamos diferentes actividades por hacer evitando que se vuelva repetitivo, de igual forma, el hecho de participar de eventos especiales como correr contra un hovercraft, o un tren, sin duda le dan un plus extra a este título.

Quizás algo que puede hacer que uno desista un tanto de adquirir esta nueva versión del juego es el precio de lanzamiento, y es que el juego se encuentra a 49.990 a través de Steam y a 69.990 en su Edición Deluxe, algo que sin duda es un tanto alto para un juego que fue lanzado en 2018.

Sumado a esto, aunque en mi caso no presentó ningún tipo de problemas, este cuenta con varios comentarios en su página de Steam donde señalan que cuenta con algunos errores que hacen que se cierre, algo que no ocurre con la versión de Microsoft. También hay denuncias de caídas de FPS, algo sobre lo cual desde Microsoft señalaron que estaban trabajando en solucionar.

En conclusión, la llegada de quizás el mejor simulador de carreras que se encuentra en el mercado actualmente, lo hace con sus luces y sombras a Steam, con una versión con algunos problemas, pero que no logran eclipsar el gran juego que es, la increíble jugabilidad que posee y las enormes horas de diversión que puede entregar.