Mundo

Con masiva participación cierra la votación anticipada para alcaldía de Nueva York

Más de 150.000 personas votaron el último día de la primera fase electoral de la ciudad estadounidense, duplicando la cantidad que votó el primer día. El próximo martes concluirá la elección en la que compiten Zohran Mamdani, Curtis Sliwa y Andrew Cuomo.

Por 
Lya Rosen

El último día de votación anticipada en la carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York -que concluye el próximo martes-, registró un aumento significativo de la participación, como consignaron diferentes medios locales.

Según la Junta Electoral de la ciudad estadounidense, más de 150.000 personas sufragaron este domingo, el último día de votación anticipada en los cinco distritos que conforman el padrón electoral, duplicando la cifra del primer día.

Hasta el domingo por la noche, 735.317 ciudadanos habían votado durante la etapa de elección que comenzó el pasado 25 de octubre. Esto marca la mayor participación presencial anticipada jamás registrada en unas elecciones no presidenciales en Nueva York.

Los neoyorquinos eligen entre el demócrata Zohran Mamdani, el republicano Curtis Sliwa y el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien se postula como independiente. El alcalde en ejercicio, Eric Adams, también estuvo como candidato, pero se retiró de la contienda el mes pasado y recientemente apoyó a Cuomo.

Estas elecciones, como consiga Spectrum, son pruebas clave para los líderes del Partido Demócrata, quienes intentan decidir qué tipo de candidatos, prioridades y mensajes políticos podrían contrarrestar mejor la agenda del presidente republicano Donald Trump, de cara a las cruciales elecciones de 2026.

Mientras los electores neoyorquinos hacían colas en los centros de votación, como reportó NBC New York, los candidatos se dedicaron el domingo a presentar sus argumentos finales ante los votantes.

Mamdani, de 34 años y favorito en las encuestas, pasó el día en Harlem animando a sus voluntarios en la recta final de la campaña.

En tanto el veterano Cuomo hizo campaña en el Bronx, argumentando ante los votantes que su contendor demócrata es demasiado anti policía, demasiado anti israelí y demasiado joven e inexperto.

Los partidarios del exgobernador están preocupados por sus posibilidades de derrotar a Mamdani y su movimiento, sobre todo con el republicano Sliwa aún en la contienda.

Esto porque si bien Sliwa ha estado rezagado en las últimas encuestas, un sondeo publicado el jueves lo mostró prácticamente empatado con Cuomo en el segundo lugar.

Desde 2019 Nueva York permite la votación anticipada para facilitar la votación de los electores que no pueden presentarse el día de la jornada electoral y en los últimos años esta se ha vuelto más popular.

