Ucrania destaca su papel en Medio Oriente para reivindicar sus aspiraciones de adhesión a la OTAN

El Gobierno de Ucrania ha destacado las peticiones de colaboración que ha venido recibiendo en los últimos días de varios países de Medio Oriente para compartir su experiencia en la defensa contra drones, reafirmando sus aspiraciones de adhesión a la OTAN.

El ministro de Asuntos Exteriores, Andri Sibiga, ha afirmado que “países de todo el mundo” están observando el conflicto en Medio Oriente y “analizando la rentabilidad y el avanzado nivel tecnológico de las capacidades de Ucrania, toda vez ha quedado demostradas su “experiencia” y su “singular capacidad de defensa”.

Es por ello que le resulta “difícil” comprender por qué cualquier persona con poder de decisión en cada uno de los Estados que conforman la Alianza preferiría que Ucrania permaneciera fuera del grupo, ha escrito en redes sociales.

“Años de brutal guerra rusa han traído a nuestra nación un inmenso sufrimiento y destrucción, pero también han obligado a Ucrania a desarrollar una fuerza propia sin parangón”, ha puesto en valor el ministro de Exteriores, a medida que su país se erige en un “socio fiable” contra “cualquier amenaza”.

Sibiga ha asegurado que no solo los países del Golfo han mostrado interés por estas capacidades y Ucrania, por tanto, ha dejado la puerta abierta a seguir colaborando de esta manera con otros actores de África, Asia, o Latinoamérica.

La entrada en la OTAN ha sido uno de los principales anhelos de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa hace cuatro años. Una demanda rechazada por una gran parte de todos sus miembros, entre ellos Estados Unidos. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reclamado a cambio garantías de seguridad fiables.

Ucrania ha compartido con varios países de Medio Oriente su experiencia contra los drones, ampliamente utilizados por las fuerzas rusas. En los últimos días, Kiev ha confirmado el despliegue en estos países no solo de sus expertos, sino también de sus propios equipos para interceptar este tipo de proyectiles.