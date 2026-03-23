SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ucrania destaca su papel en Medio Oriente para reivindicar sus aspiraciones de adhesión a la OTAN

    Ucrania ha compartido con varios países de Medio Oriente su experiencia contra los drones, ampliamente utilizados por las fuerzas rusas.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El Gobierno de Ucrania ha destacado las peticiones de colaboración que ha venido recibiendo en los últimos días de varios países de Medio Oriente para compartir su experiencia en la defensa contra drones, reafirmando sus aspiraciones de adhesión a la OTAN.

    El ministro de Asuntos Exteriores, Andri Sibiga, ha afirmado que “países de todo el mundo” están observando el conflicto en Medio Oriente y “analizando la rentabilidad y el avanzado nivel tecnológico de las capacidades de Ucrania, toda vez ha quedado demostradas su “experiencia” y su “singular capacidad de defensa”.

    Es por ello que le resulta “difícil” comprender por qué cualquier persona con poder de decisión en cada uno de los Estados que conforman la Alianza preferiría que Ucrania permaneciera fuera del grupo, ha escrito en redes sociales.

    “Años de brutal guerra rusa han traído a nuestra nación un inmenso sufrimiento y destrucción, pero también han obligado a Ucrania a desarrollar una fuerza propia sin parangón”, ha puesto en valor el ministro de Exteriores, a medida que su país se erige en un “socio fiable” contra “cualquier amenaza”.

    Sibiga ha asegurado que no solo los países del Golfo han mostrado interés por estas capacidades y Ucrania, por tanto, ha dejado la puerta abierta a seguir colaborando de esta manera con otros actores de África, Asia, o Latinoamérica.

    La entrada en la OTAN ha sido uno de los principales anhelos de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa hace cuatro años. Una demanda rechazada por una gran parte de todos sus miembros, entre ellos Estados Unidos. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reclamado a cambio garantías de seguridad fiables.

    Ucrania ha compartido con varios países de Medio Oriente su experiencia contra los drones, ampliamente utilizados por las fuerzas rusas. En los últimos días, Kiev ha confirmado el despliegue en estos países no solo de sus expertos, sino también de sus propios equipos para interceptar este tipo de proyectiles.

    Más sobre:UcraniaRUsiaMedio OrienteOTANIrán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Apurar el cierre de sumarios”: los ahorros de gastos que planea impulsar la ministra de Salud

    Chad Syverson, experto en productividad de la U. de Chicago: “Debemos ser cautelosamente optimistas sobre la IA”

    FNE da luz verde a fusión entre Mitsubishi Fuso y Hino Motors, pero sujeta a medidas de mitigación

    Senador Walker por definiciones políticas en la administración de Kast: “No voy a ser un incondicional del gobierno”

    Manuel Marfán sostiene que rebaja al impuesto corporativo no se compensará con crecimiento: “Eso es incorrecto”

    Trump confirma “conversaciones muy sólidas” con Irán y apunta a un acuerdo inminente

    Lo más leído

    1.
    Trump desplegará al ICE este lunes en aeropuertos para acelerar controles de seguridad

    Trump desplegará al ICE este lunes en aeropuertos para acelerar controles de seguridad

    2.
    Trump ordena posponer cinco días los ataques a centrales eléctricas tras “conversaciones muy buenas” con Irán

    Trump ordena posponer cinco días los ataques a centrales eléctricas tras “conversaciones muy buenas” con Irán

    3.
    El polémico mensaje de Donald Trump por la muerte de Robert Mueller, el exdirector del FBI

    El polémico mensaje de Donald Trump por la muerte de Robert Mueller, el exdirector del FBI

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    ¿Cuándo es la Semana Santa? Revisa el calendario con los próximos feriados en Chile

    ¿Cuándo es la Semana Santa? Revisa el calendario con los próximos feriados en Chile

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alex Michelsen por el Masters de Miami

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alex Michelsen por el Masters de Miami

    Rating del domingo 22 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 22 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es la Semana Santa? Revisa el calendario con los próximos feriados en Chile
    Chile

    ¿Cuándo es la Semana Santa? Revisa el calendario con los próximos feriados en Chile

    Senador Walker por definiciones políticas en la administración de Kast: “No voy a ser un incondicional del gobierno”

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alex Michelsen por el Masters de Miami

    “Apurar el cierre de sumarios”: los ahorros de gastos que planea impulsar la ministra de Salud
    Negocios

    “Apurar el cierre de sumarios”: los ahorros de gastos que planea impulsar la ministra de Salud

    Chad Syverson, experto en productividad de la U. de Chicago: “Debemos ser cautelosamente optimistas sobre la IA”

    FNE da luz verde a fusión entre Mitsubishi Fuso y Hino Motors, pero sujeta a medidas de mitigación

    Qué se sabe del accidente aéreo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York que dejó dos fallecidos y decenas de heridos
    Tendencias

    Qué se sabe del accidente aéreo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York que dejó dos fallecidos y decenas de heridos

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    Ahora fue Palavecino: el lamento de Daniel Garnero tras la tercera expulsión de la UC en la temporada
    El Deportivo

    Ahora fue Palavecino: el lamento de Daniel Garnero tras la tercera expulsión de la UC en la temporada

    La tragedia que enluta a Rodrigo Ureña y a Millonarios, rival de O’Higgins en la Copa Sudamericana

    “Es fácil criticar a un juvenil”: la defensa del DT de Atlético Mineiro tras error de Iván Román en derrota ante Fluminense

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron
    Tecnología

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso vuelve a Chile con nuevo disco
    Cultura y entretención

    El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso vuelve a Chile con nuevo disco

    La Misteriosa Mirada del Flamenco consigue dos nominaciones a los Premios Platino 2026

    Muere a los 51 años Carrie Anne Fleming, actriz de la serie Supernatural

    Trump confirma “conversaciones muy sólidas” con Irán y apunta a un acuerdo inminente
    Mundo

    Trump confirma “conversaciones muy sólidas” con Irán y apunta a un acuerdo inminente

    Ucrania destaca su papel en Medio Oriente para reivindicar sus aspiraciones de adhesión a la OTAN

    ¿Por qué Dimona, el corazón de la investigación nuclear israelí, es un objetivo para Irán?

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones
    Paula

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión