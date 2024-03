Columna de Diana Aurenque: Mujeres y hombres

La última encuesta de 40dB para El País y la SER, Radiografía intergeneracional de la desigualdad de género, evidencia una situación preocupante: la generación Z (jóvenes entre 18 y 26 años) no solo se demuestra polarizada, sino que es la más desigual comparada con otras generaciones. Así, los hombres son más machistas, y las mujeres, por el contrario, se declaran más feministas. ¿No es paradójico este resultado?, ¿no deberíamos esperar que los más jóvenes mayoritariamente concordaran con las luchas del feminismo y la reivindicación de derechos para las mujeres?

La pregunta es sensata. Recordemos, por ej. que pocos días atrás Francia consagró el aborto constitucionalmente como un derecho de las mujeres; un hecho histórico, impensado hasta hace muy poco, pero en definitiva posible fruto de la situación histórica particular. ¿Cómo se explica entonces la coexistencia paradójica entre el avance de agendas feministas progresistas, por un lado, y el aumento de tendencias conservadoras o abiertamente machistas, por el otro?

Para reflexionar sobre ello consideremos también otro resultado de la encuesta. En ella se indica que la generación Z y la Millennial son además las más controladoras con sus parejas; ambas reconocen “espiar” las conversaciones de los teléfonos, enviar mensajes compulsivamente o, incluso, impedir que sus parejas pasen tiempo con otras personas. ¿Porqué cruzar este dato? Porque pareciera ser que lo que notamos es que, en las generaciones más jóvenes, más que defender valores progresistas, es decir, más que respetar la libertad, individualidad y privacidad de los otros, incluso de las propias parejas, prevalecen actitudes egoístas, marcadas por la desconfianza y la dependencia. En un escenario de tan marcado individualismo, las luchas reivindicatorias del feminismo quedan, pues, relegadas a un interés de un grupo particular: las mujeres. Fuera quedan los otros: los hombres.

Pero no sólo quedan los unos y los otros como opuestos. También parecen quedar enfrentados como enemigos, incapaces de generar un puente que les permita, por ej., concordar con un diagnóstico común: que el patriarcado no solo ha dañado por siglos a las mujeres, sino también a los hombres. No deja, además, de ser curioso, que la palabra misma “patriarcado”, que en su sentido literal refiere al “gobierno de los padres”, se ha dado por lo general desde la ausencia de padres -la obra de Sonia Montecinos sobre Chile como un país de “madres” y “huachos” lo plantea magistralmente.

En ese aspecto es donde tanto la generación Z y la Millennial podrían acercarse. Pues, así como las mujeres podemos hoy rechazar la maternidad, somos también testigos de una era de cada vez más hombres que, muchos de ellos sin tener padres, deciden serlo; y asumen la paternidad desde un rol que trasciende la mera función económica y asumen una afectiva.

Vivimos tiempos paradójicos. Pero hay también en ello espacio para algo bello: la paradoja de habitar un tiempo de mujeres libres del mandato maternal, a la vez que avanza toda una nueva especie de hombres, hombres-padres, que celebrar.

Por Diana Aurenque, filósofa Universidad de Santiago de Chile