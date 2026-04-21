El ejemplo de Ximena Lincolao

En un país en donde abundan los prejuicios, el liderazgo de la ministra Ximena Lincolao emerge con fuerza iluminadora. Una mujer mapuche, de origen humilde, que logra triunfar en el extranjero fruto del mérito y esfuerzo, pero que vuelve a trabajar por el desarrollo y las oportunidades de su país.

Al llegar a Chile, sin embargo, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación se encontró con la antítesis de sus motivaciones. Todo el país fue testigo de la violencia incomprensible que sufrió al término de una actividad universitaria. Enfrentó la intransigencia, la incapacidad de diálogo, la carencia total de empatía y respeto. Tuvo que salir de aquel recinto raudamente, perseguida por un grupo de jóvenes que la agredían escondidos en el anonimato.

El temor o la desazón la pudieron haber debilitado, pero ocurrió todo lo contrario: Ximena se sobrepuso. En efecto, a pocos días de haber sido atacada, decidió volver con la frente en alto al inicio del año académico de otra institución de educación superior: Inacap. La actividad comenzaba a las 9:00 am y para sorpresa de los organizadores, la ministra Lincolao llegó con anticipación para recorrer los talleres, aulas e instalaciones de la sede ubicada en Renca, la cual alberga a 5.600 estudiantes.

En su paso por el recinto, saludó a cada persona con especial atención: docentes, administrativos, guardias, personal de aseo y entabló conversaciones distendidas con decenas de estudiantes.

En su discurso, donde compartió la palabra con la ministra de Educación, además de subsecretarios, gremios empresariales y autoridades académicas, planteó: “este es el ambiente, la energía de un centro educacional del futuro, esta es la energía que se vive en los centros STEM y de desarrollo avanzado de Estados Unidos. Esta es la energía que queremos que exista en todos los centros educacionales de Chile”.

Aquello encendió una entusiasta ovación estudiantil. Sus palabras calaron hondo, pero fue su actitud, carácter y capacidad para superar la incomprensión lo que nos dio una clase magistral de cómo construir un Chile para todos, sin prejuicios, con mirada de futuro, con verdadero liderazgo.

Por Lucas Palacios Covarrubias, Rector INACAP.