Paula Daza sale al paso de críticas a Evelyn Matthei: “No conozco el proyecto de gobierno que tiene el señor Kaiser”

La exsubsecretaria de Salud, Paula Daza, quien también es una de las cabezas en el programa de gobierno de la candidata presidencial, Evelyn Matthei, defendió a la presidenciable y dijo que le “llama la atención” las críticas que en las últimas semanas los partidos de derecha han realizado hacia la abanderada de RN y UDI, quienes sostienen que Matthei se ha acercado a la izquierda.

“A mí me llaman la atención las críticas. Cuando fue la última candidatura presidencial, cuando Kast ganó a la centroderecha, varios de nosotros, no siendo republicanos, estuvimos ahí en la campaña de él”, en ese sentido, señaló: “en ese minuto, incluso con Evelyn Matthei, salimos juntas a apoyar a Kast. Por lo tanto a mí me llama mucho la atención estas críticas tan tan duras de la derecha”, expresó.

Fotos: Aton

Asimismo, también tuvo palabras para el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien también ha sido parte de estas críticas: “Creo que es importante en política, más allá de las críticas superficiales, argumentar”. Así, profundizó: “Yo no conozco el proyecto de gobierno que tiene el señor Kaiser, no conozco quién es su equipo, su proyecto de salud, qué espera, cómo va a solucionar los problemas. Hemos visto titulares hasta ahora”.

Sobre ese punto finalizó diciendo: “Yo creo que más adelante, una vez que empiece una discusión más en base a propuestas concretas, ahí probablemente van a haber muchas cosas que nos van a alinear”.

El recorte fiscal de Matthei

Algunos de los puntos que abordó la exsubsecretaria en torno a las propuestas de Matthei fue la promesa de recortar los gastos fiscales en más de US$6.000 millones. Sobre cómo se piensa abordar esta iniciativa, Daza dijo que “obviamente, nos vamos a tener que apretar el cinturón”.

En ese sentido, explicó que “hoy el Estado tiene un aumento de recursos importantes, particularmente en el tema de recursos humanos”, así, desde el plano de la salud señaló que “tenemos que priorizar ese recurso humano, tenemos que disminuir el recurso administrativo, por ejemplo, que probablemente muchos de ellos están haciendo trabajos que son relevantes, pero probablemente otros no”.

Así finalizó explicando que “el tema de disminuir el gasto de acuerdo a la realidad que tenemos en nuestro país fundamental. (...) Si nos seguimos endeudando como lo hacemos, los ingresos del país se van a gastar en intereses y el día de mañana vamos a dejar una deuda tremenda para las futuras generaciones”.