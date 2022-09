Plan 5-S: Latorre asegura que Boric convocará un “consejo de expertos” para “ayudar” a implementar la nueva Constitución si gana el Apruebo

Solo dos días restan para el plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Y, sin duda, en el mundo político la antesala del referéndum ha estado marcada por conversaciones y negociaciones para acordar un camino común, independiente si triunfa el Apruebo o el Rechazo.

El jueves, de hecho, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Álvaro Elizalde (PS) y Raúl Soto (PPD), respectivamente, se reunieron en un encuentro privado con el Presidente Gabriel Boric, en el Palacio de La Moneda. Una cita en la que -según dio a conocer La Tercera PM- se abordó la necesidad de una coordinación tripartita entre el Ejecutivo y ambas corporaciones para convocar a un gran consenso, independiente del resultado de los comicios.

En paralelo, las conversaciones en el Congreso Nacional continúan. Y si bien se trata de una cuestión informal, distintos personeros del oficialismo y la oposición nuevamente acercaron posiciones para alcanzar un acuerdo en caso que gane el Rechazo.

Pero si bien aún se buscan acuerdos, hay ejes en los que ya se han despejado algunas dudas. Esta mañana, el senador y timonel de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre confirmó que, en caso de visarse la propuesta constitucional, el Mandatario convocará a un consejo asesor transversal para apoyar la implementación de la nueva Constitución. Una idea que ya ha deslizado previamente en su entorno.

“El Presidente también está convocando, en caso de que gane el Apruebo, a un consejo de expertos de alto nivel constitucional, de abogados constitucionalistas de distintos sectores, no solo del Apruebo, para colaborar y ayudar a la implementación, al detalle de implementación de la nueva Constitución”, explicó el parlamentario en diálogo con Radio Universo.

En detalle, según precisó, se trataría de “un consejo asesor consultivo” que funcione “aparte de las propuestas que puedan hacer los partidos políticos, los parlamentarios y la sociedad civil”.

En caso contrario, el senador señaló que, de triunfar el Rechazo, “el Presidente también va a marcar una hoja de ruta, un rumbo a seguir y un eventual proyecto de ley al Congreso. O sea, esto no es algo que decide solo el Congreso”.

“El Presidente yo creo que va a jugar un rol de liderazgo. Pero, sin duda que ahí vendrán las conversaciones con el Senado, con la Cámara, con los partidos oficialistas y de oposición”, complementó.

Durante el diálogo, el timonel de RD también entregó detalles sobre cómo se desplegará el jefe de Estado la noche del 4 de septiembre, independiente del resultado.

“El Presidente va a dar un discurso ese día en la noche, yo creo que va a marcar una hoja de ruta, creo que lo hará solo desde La Moneda, no es necesario que esté acompañado de los partidos”, aseguró Latorre.

En esa línea, explicó que acordaron con el Ejecutivo que los presidentes de los partidos oficialistas no estén junto al Mandatario. “Creo que no corresponde, nosotros vamos a estar en el comando del Apruebo, no solo Apruebo Dignidad, sino que todo el oficialismo”, indicó.