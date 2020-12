20 grandes regalos por menos de $15.000

El tiempo se acaba, la fecha se acerca y seguro algún regalo te falta aún por hacer. Si tu presupuesto está acotado, o no quieres gastar demasiado en los obsequios pendientes, elaboramos una lista, basada en las decenas de artículos sobre regalos que hemos publicado —que han contado con la colaboración de expertos en las distintas categorías—, con veinte ideas por menos de $15 mil.

Recomendamos, eso sí, revisar antes las condiciones de entrega, retiro o despacho, para asegurarte de que tengas tus compras cuando las necesites. Si necesitas un regalo con muchísima urgencia, mejor chequea estas diez opciones de último minuto que prometen llegar antes del 25 de diciembre a su destino.

Para niñas, niños y adolescentes

1. Blue Exorcist 01 - Kazue Kato

En nuestro artículo sobre regalos para adolescentes (según adolescentes), nos sugirieron el manga Blue Exorcist, una saga muy exitosa, creado por la premiada autora Kazue Kato. “No es tan caro y es muy divertido, fue mi puerta de entrada al manga”, nos dijo una lectora de 17 años. Se trata, como dice el el título, de un niño que sigue el oficio de su padre adoptivo: ser exorcista.

2. Diario de Greg 6: ¡Sin salida! - Jeff Kinney

Una psicóloga infantil nos sugirió, para niñas y niños de 9 a 11 años, una serie de libros llamada Diario de Greg, mundialmente popular y escrita por el estadounidense Jeff Kinney. En ella, mezclando texto y dibujos, retrata la vida tumultuosa —pero divertida— de un preadolescente promedio. Aquí hay un extracto de su primer tomo.

3. Mano robótica 4M Kidz Labs (8+)

“Los juegos STEAM de la marca 4M Kidz Labs son ideales para mezclar diversión con experimentación científica”, nos dijo Magdalena Maino, fundadora de Depto51, pensando en niñas y niños de 9 a 11 años. “No son tan caros, están muy bien explicados, incluyen todos los materiales y los resultados se consiguen sin demasiada dificultad ni supervisión”.

4. Abremente

Para momentos de viaje, de espera o de tránsito, donde las pantallas suelen ser el primer recurso de los padres para que sus hijas o hijos se queden tranquilos, una mejor alternativa son estos juegos portátiles. Se llaman Abremente y tienen muchas versiones. “Son desafíos sencillos pero divertidos que se pueden hacer en cualquier lugar, ya que esta versión pocket es transportable a cualquier lado. Es un aliado muy bueno para esos momentos donde necesitamos que los niños estén más quietos o calmados”, nos recomendó la psicóloga infantil Valeska Woldarsky.

5. Set de animales de plástico Casaideas 50 piezas

Un juguete que sobrevive al paso de las generaciones son los animales de plástico. ¿Por qué? “Los animales siempre son llamativos para los niños, y son interesantes como regalo porque además de que los ayuda a conocer las especies, fomentan el juego de rol y la creación de relatos e historias”, nos dijo la educadora Valentina Hiriart, pensando en niñas y niños entre 4 y 6 años.

6. Kit Mi primer huerto Oh! Seeds

“La idea principal para estos regalos, en especial en esta edad, entre 7 y 9 años, donde están más enfrascados en la tecnología, es poder llevarlos hacia afuera”, nos recomendó una psicóloga infantil. “No todas las casas tienen patio, entonces qué mejor que establecer una relación entre los niños y la naturaleza y que se puede hacer en balcones, terrazas o patios”. Este kit contiene semillas de tomate, rúcula, lechuga, perejil y cilantro.

7. Dobble

Un juego de mesa pensado para los más chicos —”pero que es muy divertido, incluso para los adultos”, nos dijo la psicóloga Valeska Woldarsky— es Dobble. “Se trata de descubrir la figura que se repite en dos cartas, y tiene muchas modalidades distintas. Es muy rápido y sencillo de jugar”.

8. Jenga

El viejo y querido jenga no pasa de moda: sus bloques lisos, de pura madera, siguen siendo atractivos para los chicos (y los no tanto). “Es entretenido, simple y versátil”, destacó Woldarsky. “Se puede jugar de a uno, de a dos o de a varios, y el juego puede durar horas o solo diez minutos”. Si no se quiere levantar una torre, se puede armar otra estructura o incluso ocuparlos como dominó.

Juegos de mesa & merchandizing

9. Los Tesoros del Rey Pirata

Creado por Pablo Céspedes y VH Cisternas, este juego de mesa chileno se trata de un Rey Pirata que ha muerto y que, repartido por 12 islas de un archipiélago, dejó un cuantioso tesoro. Los participantes, también piratas, deben enfrentarse para conseguirlo. “Es muy entretenido, hay mucho azar y es rápido: dura unos 20 o 30 minutos”, nos dijo Hugo Méndez, un aficionado y entendido del género, en un artículo sobre los mejores títulos chilenos. A diferencia de la mayoría de los juegos, en este puedes elegir el género de tu personaje: masculino o femenino.

10. La dama y el tigre

Este juego es en realidad una colección de juegos. “Es un set de cartas, con ilustraciones de damas y tigres, y unas fichas”, nos contó Axel Christiansen, periodista y conocedor de los juegos de mesa, en una selección de los mejores títulos para jugar solo. “La gracia es que viene con seis modalidades distintas, y una de ellos es para jugar en solitario. Es un puzzle bien sencillo: vas sacando cartas, moviendo fichas y sacando basura. Es bien de ingenio, y puedes ajustarle los niveles de dificultad”.

11. Pantuflas de Wookie Star Wars

A cualquier seguidor de Star Wars le gustará despertar y moverse por su casa caminando como Chewbacca, además de bostezar con el mismo tono de voz. Peludas y cómodas, tienen una rebaja especial para quienes paguen con Chek o tarjeta Ripley. De lo contrario, el valor original es de $13.590.

12. Posavasos Friends Collection

Son seis posavasos ilustrados por Rafa Gomes, uno para cada personaje —caracterizado en una escena específica de la serie Friends—, los que de seguro serán el centro de atención en tus pequeñas fiestas con amigos.

Vinos, cerveza & cocina

13. Descorchador Pulltex Pullparrot

El sommelier Pablo Romanini recomendó, como un gran regalo para los amantes del vino, un descorchador de dos tiempos. “Es el único que te permite entrar el tirabuzón hasta el largo del corcho, sacarlo en línea recta y evitar que se quiebre”, dice.

14. Bomba de vacío para vino Fullbar

El mismo Romanini propuso también regalar una bomba de vacío, con sus respectivos corchos de goma. “Te ayuda a sacar el oxígeno de la botella, por ejemplo cuando no te la terminas toda y la quieres guardar, ayudando a que el vino se conserve mucho mejor y por más tiempo una vez abierto”.

15. Copa Teku Maloan 250 ml

Según el sommelier Felipe Pizarro, una buena copa es esencial para cualquier amante de la cerveza. “Favorecen la espuma, una correcta vista del color, y por su forma ayudan a apreciar los aromas primarios y secundarios. Al tener una boca más estrecha, consiguen que la cerveza entre directo a la lengua, donde están las papilas gustativas, evitando que ingrese por los costados”. La diferencia, dice, entre tomar en una copa como estas y un vaso cualquiera, “es abismante”.

16. Growler

Un objeto que se ha puesto de moda con la irrupción de las cervecerías artesanales son los growlers, o jarrones cerveceros, un recipiente de grueso vidrio que permite ser rellenado una y otra vez en bares y cervecerías. Mucho más sustentable que comprar botellas o latas, también aporta algo de estilo y variedad. “En el Depósito Zapata los venden vacíos, de 1 o 2 litros, y también puedes rellenarlos ahí”, nos recomendó la periodista especializada Carolina Cornejo.

17. Wok acero inoxidable Moga 26 cm

Para la cocina, un wok es una gran herramienta para preparar platos rápidos y a la vez nutritivos. Esta opción, de acero inoxidable, no replica los niveles de retención del calor del hierro —el material ideal según los profesionales—, pero soporta mejor que los antiadherentes las altas temperaturas y tiene una alta durabilidad. Puede ser una gran alternativa semi-profesional.

Mascotas & deporte

18. Planet Dog Fetch Ball con cuerda

Otra forma de juguete que nos recomendó una veterinaria como gran regalo para un perro son aquellos que puedes rellenar con alguna pasta o con premios comestibles, porque “esto estimula el olfato y la resolución de problemas”. Una de sus marcas favoritas es Planet Dog, porque fabrican juguetes resistentes, que duran mucho tiempo, por lo que la inversión no sería en vano.

19. Tazón de pug 3D My Mix

Y para sus dueños o doglovers que se quieran tomar un té o un café con un tazón de forma especial, esta podría ser una buena alternativa.

20. Bolsa seca Domyos PTWO

Le pasa no solo a los corredores: cualquiera que se anima a ir en bicicleta al trabajo, o pasar al gimnasio a la hora de almuerzo, termina con la ropa sudada —que ahora es sintética, muy cómoda pero también hedionda— apretujada en la mochila, junto al resto de tus cosas, impregnándolo todo del aroma a deporte. Para evitarlo, un gran regalo sería una bolsa seca. “Es imprescindible en corredores de oficina”, nos dijo Néstor Fernández, experimentado corredor de maratones y columnista en Runners Chile. “Te ayuda a guardar la ropa mojada de forma hermética, para que no se traspase el olor a las demás cosas en tu mochila”.

*Los precios de los productos publicados en este artículo están actualizados al 23 de diciembre de 2020. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.