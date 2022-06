Felipe Larraín discrepa de Mario Marcel por nueva Constitución: “Me parece que se levantan muchos más problemas de los que se resuelven”

Quedan menos de tres meses para que la ciudadanía decida si aprueba o rechaza el borrador de la Nueva Constitución. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya se decidió a votar por el Apruebo y ha dicho que no ve riesgos para la economía y que la incertidumbre se ha ido despejando a medida que avanza el trabajo de la Convención Constitucional. El exministro de Hacienda, Felipe Larraín, discrepa de Marcel y dice que el texto genera más problemas de los que resuelve.

“Es una opción legítima el Apruebo o el Rechazo, lo que pasa es lo que dijo antes el ministro Marcel, y lo digo con el particular aprecio y respeto que tengo por el ministro, con quien me tocó trabajar bastante codo a codo en la época en que el estaba en el Banco Central y yo en el ministerio de Hacienda. Cuando dijo que la Constitución despejaba los temas económicos, creo que no es así. Creo que no se despejan y lo que hemos estado haciendo es enumerar varios de los temas en los que existen problemas, en cómo hemos avanzado en el borrador de esta nueva constitución. Más allá de tomar esto como una solución, como que se elimina la incertidumbre, yo creo que genera. Además hay una cantidad de materias que se dejan a leyes, con quorum simple”, dijo el exsecretario de Estado en Radio Duna.

Larraín mencionó “todas esas materias que tenían una certidumbre mucho mayor en la Constitución, por ejemplo, la ley orgánica del Banco Central, los temas pasan a una ley de quorum simple, hoy es una ley de quorum calificado. Me parece que aquí se levantan muchos más problemas de los que se resuelven, en lo que hemos conocido de este texto”.

Aunque no respondió cual será su opción el 4 de septiembre, dijo que no ve bien encaminado el borrador que se someterá a plebiscito.

“Creo que todavía tenemos espacio para ver que es lo que ocurre, pero tal como va, no veo bien encaminado el texto”, concluyó.

Tras la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, el actual ministro de Hacienda sinceró su postura para el plebiscito.

“Yo voy a votar por el apruebo, porque creo que este proceso constitucional ha sido capaz de ir recogiendo muchas aspiraciones de los chilenos que se han acumulado a través de los años. Creo que, en general, en los temas económicos, gran parte de los nudos se han ido resolviendo, y muchas cosas que han quedado pendientes se van a resolver con las normas transitorias”, dijo Mario Marcel el 1 de junio en Valparaíso.

Asimismo, a principios de mayo, el titular de las finanzas públicas indicó que en lo que se refiere a los temas económicos, no ve riesgos en el borrador de la nueva Constitución.

“Lo que hay que hacer es mirar lo que está quedando en el texto definitivo. Lo que podría haber generado incertidumbre era el tema de derecho de propiedad. Lo que ya está aprobado tiene reconocido el derecho de propiedad como un derecho fundamental. Tiene establecido que no se puede expropiar si no es en virtud de una ley”, sostuvo el secretario de Estado el pasado 9 de mayo.