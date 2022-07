Juan Sutil y el borrador de nueva Constitución: “Está en juego la integridad, el espíritu republicano, la unión del país y la bandera”

Un duro juicio en torno al borrador de nueva Constitución, que fue entregado durante esta mañana por la Convención Constitucional al presidente Gabriel Boric, entregó el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil.

En entrevista con Radio Duna, a juicio del líder de los grandes gremios empresariales del país, en la propuesta de nueva Carta Magna “se pasaron ciertas líneas rojas”, donde “gran parte de la ciudadanía está diciendo que no queremos esto, sino que queremos una mejor constitución”.

Consultado sobre su inclinación entre las opciones Apruebo o Rechazo, el fundador de Empresas Sutil señaló que “en lo personal me estoy alineando con las grandes mayorías”, esgrimiendo como argumento que “lo que se está poniendo en juego es la integridad, la racionalidad, el espíritu republicano, la unión del país, la bandera del país, y eso se ha ido manifestando transversalmente”.

En tanto, el empresario descartó tener alguna relación directa con el documental “Sacar La Voz”, pieza audiovisual que levantó críticas de diversos analistas políticos durante este fin de semana. Según Sutil, su vinculación con el mencionado producto fue usarlo como “un elemento para multiplicar, como lo hizo mucha gente, una carta pública en que invité a la sociedad a firmar las iniciativas populares de norma”.

Reforma Tributaria

A la hora de analizar cómo el futuro de la propuesta Constitucional influirá en discusiones claves del Gobierno, como la Reforma Tributaria, el empresario fue tajante en señalar su confianza hacia el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en que no usará el proyecto para hacer “un jaque de la discusión política”.

“El ministro Marcel es una persona extremadamente seria, y tiene claro que el Gobierno no puede, por mucho que pueda haber una intención de paso por ahí, de hacer uso de las reformas para un jaque de la discusión política. A mí me parece que eso sería gravísimo porque distancia aún más las posiciones”, sostuvo Sutil.

En relación a la propuesta misma, el líder de los gremios empresariales cuestionó la pertinencia de incorporar una mayor carga tributaria, dado el complejo contexto económico actual. “Si miras todo esto en el conjunto, la economía, las empresas, las personas van a tener que asumir mucha carga, y quizás no es el momento de iniciar la carga. No estoy diciendo que no tengamos la discusión, el punto es en qué momento le pones más carga a la carreta y que el caballo la pueda llevar”, indicó.

En particular, refutó la fórmula anunciada para incrementar el royalty minero, pues a su juicio “el peor de los impuestos es el royalty ad valorem”, al gravar un porcentaje de las ventas “porque cuando los precios bajan, las minas pueden empezar a perder plata y no tiene ningún sentido poderlas operar”.

En esa línea, mostró su esperanza de que el proyecto se enriquezca en el Congreso, aunque lamentó que la incertidumbre se mantendrá mientras dure su tramitación. “Esto tiene que radicarse en el Congreso, que tiene el deber de discutirlo, acordarlos y mejorarlo, y eso van a ser seis u ocho meses de discusión que van a mantener la incertidumbre, porque para poder hacer un proyecto, tú tienes que tener claro cuál es la base tributaria con la cual vas a invertir”, agregó.