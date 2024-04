Los británicos vienen por su empleo de cuello blanco

Hace 3 horas Tiempo de lectura: 7 minutos

Los británicos vienen a por su empleo de cuello blanco

El aumento de los salarios y la escasez de personal en EE.UU. incitan a las empresas a mirar al otro lado del charco. El salario promedio de un desarrollador de software en EE.UU. se aproxima a los US$ 130.000 al año, aunque se acerca a los US$ 175.000 en ciudades como San Francisco y Nueva York. En el Reino Unido, es de unos US$ 66.000.