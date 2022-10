Presidente de la CChC fustiga a exautoridades por no resolver problemas del sector: “Se tomó el peso en este gobierno de la situación”

Una directa crítica al gobierno anterior, y al exministro Alfredo Moreno en particular, lanzó esta mañana el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz, en medio del difícil momento que vive el sector tras la quiebra que anunció la constructora Claro Vicuña Valenzuela, que se suma al proceso de reorganización de Sencorp, empresa del sector inmobiliario considerada como ícono de “Sanhattan”.

En entrevista con Radio Infinita, el mandamás de la construcción se refirió al momento que atraviesan las empresas de la construcción por el alto costo de los proyectos y las alzas de las tasas de interés en los créditos hipotecarios que han llevado a que la banca eleve las restricciones para otorgar financiamiento. Errázuriz entró de lleno en las negociaciones que han llevado a cabo con el Ejecutivo para facilitar el reajuste polinómico de los contratos, es decir, adecuar el alza en los costos de los materiales de construcción para los contratos en obras públicas.

En esa línea, afirmó que ha visto “mucha” voluntad de las actuales autoridades del MOP en resolver la situación, algo que no sucedió con las exautoridades de la cartera.

“Tengo que reconocer que el ministro (Juan Carlos García), en el poco tiempo que lleva en su cartera, realmente hemos tenido una muy buena relación”, dijo al ser consultado sobre la respuestas que han obtenido del actual titular del MOP.

“Este tema del reajuste de los contratos en ejecución es el tema que nos ha afectado, porque a los futuros contratos sí se aplicó ese cambio de normativa, donde se van a reajustar de acuerdo a una variación de un polinomio, pero los contrato en ejecución es lo que ha tomado mucho tiempo, pero esto viene del gobierno pasado. Si nosotros con el ministro Moreno conversamos esta situación. Y la verdad, la verdad, tengo que ser muy sincero, que se tomó el peso en este gobierno de la situación y se empezó a trabajar de una manera tal de acelerar”, enfatizó.

“A mí me parece que lo que hemos estado persiguiendo, insisto, del gobierno pasado, el reajuste polinómico de los contratos, no es más que ponerlo en moneda dura, digamos, cuando hay un alza desproporcionada, como es el caso, es reconocer esa alza, y eso me parece que es de toda justicia”, resaltó Errázuriz.

De todos modos, Errázuriz remarcó que “tenemos un problema que tenemos que trabajarlo en conjunto con el gobierno, porque no todo depende de nosotros”, y achacó los problemas del sector a una baja productividad, citando un estudio de la Comisión Nacional de Productividad, que situó los problemas en la burocracia que afecta a los proyectos.

“Un 70% de la improductividad proviene de permisología, de todas las condiciones de borde, independiente de la gestión propia de la empresa (...) Hay un elemento adicional que es el pago, el reconocimiento de los trabajos ejecutados. Y eso hay que decirlo, no es un problema del gobierno actual, esto se viene arrastrando hace mucho tiempo. El Estado en general, y las empresas del Estado, son muy complicadas para pagar”, añadió.

En esa línea, mencionó las dificultades que enfrentan las empresas para recibir a tiempo los pagos de parte del Estado. “Cuando se aprobó la ley del pago a 30 días, todos estaban muy contentos, muy felices, pero para que el pago de 30 días funcione, usted tiene que tener una factura. Pero si a usted le impiden facturar, como es la usanza que pasa en estos organismos (...) eso empieza a aumentar más el problema”, señaló.

Con todo, el presidente de la CChC reconoció que, aunque exista una mejora en la burocracia que afecta a los proyectos, igualmente hay empresas “que en una situación como ésta tienen más capacidad de aguante que otras”.

“Si funciona el pago a 30 días; si por otro lado también en las direcciones de obra municipales, funciona la recepción de obra en plazos prudentes -porque hoy día se puede demorar hasta un año en recibir un proyecto de construcción-; bueno, habrán empresas que porque la situación interna que tienen podrán caer. Pero si yo tengo responsabilidad en algo y en este caso lo digo a nivel de la autoridad de gobierno, en resolver problemas que son reconocidos por ellos, ataquemos, resolvamos, y como en toda actividad económica, habrá empresas que por ene motivo, no pueden subsistir”, comentó Errázuriz.