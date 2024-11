Un mundo más inflacionario y con tasas más altas: el escenario que evalúan los mercados tras triunfo de Trump

Con fuerza reaccionaron los mercados durante las primeras transacciones de la mañana, luego de que se oficializara el triunfo de Donal Trump en la presidencia de EE.UU. y el control que tomará el Partido Republicano sobre el Senado. El riesgo de un mundo con mayor inflación y tasas más altas, es lo que a esta hora están calibrando los inversionistas.

En sus primeras operaciones, el índice S&P500 saltaba fuertemente un 2,14%, mientras que el tecnológico Nasdaq se empinaba 1,43%. Pero para Manuel Bengolea, socio de Octogone Chile, “hoy vemos exceso de optimismo en mercados accionarios probablemente, pero dependerá de qué haga definitivamente el nuevo gobierno”.

En paralelo al alza de las bolsas, también lo hace el mercado de deuda. El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años se empina 18 puntos básicos hasta un rendimiento de 4,473%, esto en respuesta al riesgo de un incremento del déficit fiscal provocado por las políticas económicas propuestas por Trump. Y en paralelo, el dólar se disparaba en el mundo.

En Chile, el tipo de cambio saltó hasta $19 en las primeras operaciones, pero el alza se modera a $10 a esta hora, lo que lo deja en $966. Sin embargo, el riesgo de que continúe subiendo no es menor.

Alejandro Fernández, socio de Gemines Consultores, explica que los saltos vistos temprano “se trata de una sobrerreacción temporal, pero no cabe duda que la trayectoria del tipo de cambio será más alta que en el caso de haber ganado Harris. Esto, porque se prevé una política fiscal más deficitaria con Trump, tasas de interés más altas y, por lo tanto, un dólar más fuerte en los mercados internacionales”.

En esa línea, indica que “la reacción del cobre puede estar recogiendo la mayor fortaleza del dólar, la posibilidad de una guerra comercial con China y, posiblemente, de un menor crecimiento global con más inestabilidad. Todas estas son reacciones iniciales que pueden revertirse en la medida que la realidad se vaya confrontando con los hechos. Mi proyección de tipo de cambio para fin de año ($930) no cambia por ahora, pero puede haber un sesgo al alza, lo mismo para el año próximo ($885 por ahora)”.

El precio del cobre cerró en la Bolsa de Metales de Londres con una baja de 3,51% que lo dejó en US$4,1959 por libra. Esta es la mayor caída diaria desde el 5 de agosto cuando bajó 3.97%.

Alza de tasas

Respecto de lo que está ocurriendo con la renta fija global, Bengolea señala que los actuales niveles, que considera alto, se incrementarían, pues “la falta de austeridad fiscal subirá la tasa de largo plazo, parte importante anticipado por el mercado. Como dijo Powell las tasas, toda la estructura, estará más alta por más tiempo”.

Según Marcos Soza, gerente de Renta Fija LarrainVial Estrategia, “el triunfo de Trump está generando un aumento importante en las tasas de interés de mercado en dólares, asociado a mayores expectativas de inflación, debido principalmente a la mayor actividad asociada a potenciales rebajas de impuesto y al aumento en las tarifas a las exportaciones. En la mañana del 6 de noviembre, la tasa del treasury a 10 años llegó a subir más de 20 puntos básicos”.

No obstante, Marco Gallardo, subgerente de renta fija de BICE Inversiones, señala que las tasas del bono del Tesoro de EEUU venían subiendo desde hace semanas, por lo que “el espacio de alzas adicionales es más acotado, incluso podría interpretarse apresuradamente como una oportunidad de compra”. Con todo, explica que la información “debe procesarse más y ver lo que efectivamente puede cambiar y en que tiempo se realizará, no siempre los cambios serán tan inmediatos. a esto se suma, que el mercado venía anticipando en parte este resultado, quizá no tan aplastante”.

No obstante, lo que ocurre con la deuda americana tendrá un impacto en Chile. Para Soza, “las tasas de mercado en pesos debieran contagiarse con al alza de las tasas internacionales, pero las tasas en UF debieran tener mejor suerte, dado que estos instrumentos se defienden mejor ante mayores expectativas inflacionarias vinculado principalmente en el corto plazo al alza del dólar. En las primeras transacciones de la mañana,, las tasas de los bonos de gobierno en pesos a 5 años plazo han aumentado 12 puntos básicos respecto al cierre de ayer, mientras que las tasas en UF se han mantenido relativamente estables”.

En esa línea, Para Rodrigo Barros, gerente de Renta Fija de Bci Asset Management, si bien señala que no es posible predecir con exactitud los efectos, indica que “lo que uno infiere considerando su periodo anterior sumado a los anuncios que ha hecho durante la campaña, es que en general tendría efectos más inflacionarios para países emergentes. Esto principalmente por un dólar más fuerte, sumado a las tarifas que podría implementar a los productos chinos”.

Un hito relevante que espera el mercado es la comunicación sobre la decisión de la tasa de política monetaria de la Fed, que se informará mañana, tras lo cual comparecerá ante la prensa el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Según Manuel Bengolea, la Fed reducirá, como lo espera el mercado, en 25 puntos básicos la tasa, pero deberá pronunciarse “sobre el exceso de gasto e impacto de aranceles en precios, pues si Trump sube la mitad de los aranceles que prometió, los precios para los consumidores podrían incrementarse 2-3%”.

“Tendremos un mes difícil en noviembre, hay mucha volatilidad en los mercados”, acota Bengolea.