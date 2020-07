Exsuperintendente de Pensiones: “Me preocupa toda la parte operativa, espero que haya tiempo”

”El ejercicio democrático es un ejercicio de reforma permanente, no es un ejercicio donde se haga algo y quede todo perfecto, no existe la reforma perfecta. Esta es una reforma imperfecta, y creo que lo que vamos a tener que hacer, es seguirla mejorando, no ahora, porque ya quedó así”. Esa es la evaluación que hace el exsuperintendente de Pensiones, Guillermo Larraín, sobre cómo está saliendo el proyecto para retirar el 10% de los fondos de pensiones del Congreso.

¿Le parece que los senadores introdujeron mejoras?

-Se hizo una mejora al extender la ventana de oportunidad para que la gente saque su plata (365 días), eso me parece bien, pero hay otras cosas que afectan al sistema de pensiones y que vamos a tener que ver en el futuro, ojalá pronto, porque hay una reforma que hay que discutir ya, esa es la siguiente tarea.

Con los cambios que se introdujeron en el Senado, se aceleró la entrega de los recursos, por lo que las AFP van a tener que liquidar el 84% del total de los retiros en los primeros diez días. ¿Qué le parece eso?

-En un horizonte de doce meses.

Claro, pero este cálculo considera que todas las personas piden retirar sus fondos apenas se apruebe el proyecto. ¿O no cree que ocurra eso?

-Puede ocurrir, y creo que las autoridades tienen que estar preparadas para eso, uno esperaría que tome cartas en esto el Banco Central, la CMF, y la Superintendencia de Pensiones, y todo esto coordinado con el Ministerio de Hacienda, quien es el que preside el CEF, para tomar las medidas que hagan un ejercicio con el menor ruido posible. Pero también creo que es importante que todos hagan un llamado a las personas, les recuerden, que no hay una ventanita de 10 días para retirar, sino que hay doce meses para ejercer este derecho de retiro, para que usen los recursos cuando los necesiten.

¿Qué le parece que nadie pague impuestos para retirar?

-Hubiera preferido que esto hubiese sido considerado renta, de tal manera que, por ejemplo, aquellas personas que tienen un trabajo estable, que no están con un problema de ingreso, no tengan el incentivo de retirar este dinero. Esa es una falla que tiene el proyecto, y aparentemente va a ser aprobado así.

¿Qué más le preocupa de este proyecto?

-Me preocupa toda la parte operativa, espero que haya tiempo para que esto se pueda hacer de la forma más impecable posible, no es fácil. Imagínate que estamos hablando de 11 millones de personas que tienen derecho al retiro, pero no se tienen los datos de esas 11 millones de personas, a qué cuentas transferirle, y por lo tanto, hay un problema operativo muy básico que es importante que se resuelva, porque no queremos que la plata llegue a la persona equivocada, o que quede en el camino, no queremos que la gente se agolpe a un banco, o las AFP. Entonces, es necesario que todos colaboremos en esto, esto quiere decir que, si no necesitamos los recursos hoy día, posterguemos el ejercicio de este derecho para cuando realmente lo necesitemos.