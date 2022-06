Mario Marcel valora su aprobación en las encuestas: “Siempre es bueno tener una evaluación positiva de la gente”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, es la figura del gobierno mejor evaluada según la última encuesta CEP. El secretario de Estado valoró la aprobación ciudadana en el sondeo, y señaló que quizás se debe a su labor en temas de confianza hacia las instituciones. Este y otros temas, como el proyecto de 40 horas y la reforma tributaria abordó en el marco de la Charla Magistral en la inauguración de año académico de MBA 2022 de la Facultad de Administración y Empresas de la Universidad de Santiago.

“Siempre es bueno tener una evaluación positiva de la gente. Creo que quizás algo que me ha ayudado, es que durante muchos años he estado trabajando en temas de confianza en las instituciones. Una de las lecciones de ese trabajo es que es muy importante darse el tiempo para explicar las cosas que se están haciendo... Hubo una época en Chile en que una autoridad podía decir ponderamos los antecedentes y tomamos esta decisión. En la sociedad de hoy eso no es aceptable. Uno tiene que darse tiempo para explicar en un lenguaje accesible para las personas, eso siempre es bienvenido, y mucho más importante que la popularidad es que eso ayuda a las personas a entender lo que está haciendo el Estado”, dijo el ministro Marcel.

Por otro lado, detalló que la reforma tributaria puede ayudar a dinamizar la economía una vez que se presente para su tramitación a fines de este mes, ya que a su juicio se reducirá la incertidumbre.

“La reforma tributaria en lo primero que nos va a ayudar a dinamizar la economía es reduciendo la incertidumbre. Hemos tenido un periodo largo, digamos de prácticamente 3 años en los cuales ha cambiado la percepción del país, se ha gatillado cambios políticos importantes, no solo a nivel de gobierno, de las autoridades electas, sino también respecto del proceso constitucional. El mayor daño que hacen las reformas tributarias a la inversión es cuando no se conocen, cuando son un concepto abstracto y pueden afectar a cualquiera. Cuando ya se conocen esa incertidumbre se reduce”, señaló Marcel.

En otro de los proyectos que impulsa el Ejecutivo, la reducción de jornada laboral, el ministro enfatizó que la medida se hará de forma gradual, tal como ocurrió en el gobierno de Ricardo Lagos.

“Es importante tener claro que la reducción de la jornada a 40 horas no va a ocurrir de golpe, ni de manera inmediata, sino que va a actuar de manera diferida y gradual. En esto ya tuvimos la experiencia en 2005. El proyecto de la reducción de jornada también va a tener esas características, no significa que al día siguiente que se apruebe la ley se va a reducir la jornada. Las empresas tienen que tener capacidad para adaptarse. La legislación va a tener que tener la amplitud para que sea consistente con las distintas modalidades de trabajo”, indicó.

Por último, el secretario de Estado, destacó los proyectos y medidas que ha impulsado el Ejecutivo, como el plan Chile Apoya o la inyección de recursos al Mepco.

“El plan Chile Apoya incluye 23 medidas para apoyar la creación de empleos, sectores rezagados y apoyo a las familias. En mayo tuvimos el acuerdo con la CUT y Pymes por el reajuste de ingreso mínimo, con el cual llegaríamos a 400 mil mensuales. Se creó el subsidio de la canasta básica y se entregó subsidio a las pymes, para enfrentar el alza del salario mínimo”, señaló.

Y agregó que “el gobierno ha estado impulsando una moderación del precio de los combustibles. Se inyectaron recursos para mantener el precio de la parafina por todo el invierno. Hay un proyecto en tramitación para proteger las tarifas eléctricas y se congeló el precio del transporte público regulado. Se está trabajando en medidas para reducir el precio del gas licuado”.