Naviera de los Luksic propondrá repartir millonario dividendo en Junta de Accionistas

El directorio de la Compañía Sud Americana de Vapores aprobó proponer en la próxima Junta de Accionistas, que se llevará a cabo a fin de mes, el reparto de un dividendo con cargo a las utilidades de 2022 de US$1.668.962.843,88 millones, US$ 0,03252078858815 por acción.

“La pandemia ha sido un evento extraordinariamente desafiante desde el punto de vista del servicio a nuestros clientes, del manejo de la operación, y en particular del esfuerzo que quienes trabajan en Hapag-Lloyd han tenido que desplegar alrededor del mundo, sobre todo las tripulaciones. Sin embargo, la misma pandemia ha traído, producto de las condiciones de mercado, la posibilidad de tener extraordinarios resultados, que estamos conformes se estén traduciendo en importantes dividendos para nuestros accionistas, como el que nuestro directorio ha sugerido”, dijo en un comunicado, el gerente general de CSAV, Oscar Hasbún.

El dividendo, que corresponde al 30% mínimo obligatorio, debe ser ratificado en la próxima junta de accionistas que se realizará el 27 de abril a las 17 horas en el Hotel Ritz-Carlton. Luego, éste se pagaría el próximo 25 de mayo, en su equivalente en pesos, de acuerdo al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial del 19 de mayo de 2023.

La naviera de los Luksic cerró el 2022 con el mejor resultado de su historia y obtuvo utilidades por US$ 5.563 millones, muy superior a los US$3.210 millones que obtuvo en 2021.

Buque de CSAV

Los resultados de la empresa durante el año pasado se explicaron por el desempeño de Hapag Lloyd, donde CSAV tiene el 30% de la propiedad. Esta naviera reportó en 2022 un EBITDA de US$ 20.474 millones, un EBIT de US$ 18.467 millones y utilidades por US$ 17.959 millones. La firma tuvo ingresos por US$ 36 mil millones.

La empresa era en 2010 una compañía globalizada con 9.749 trabajadores, 185 barcos en arriendo, una facturación de casi US$ 5.500 millones y ganancias por US$ 170 millones. La firma era controlada entonces por el grupo Claro. Un año después, en medio de una crisis que casi la lleva a la quiebra, el grupo Luksic asumió el control. En 2014, CSAV se fusionó con Hapag-Lloyd, naviera de origen alemán que es hoy la quinta naviera más grande del mundo, y en 2017 se integraron con la naviera árabe USAC. Hapag-Lloyd tiene una flota de 251 naves, 121 de las cuales son propias y 130 son arrendadas. CSAV es ahora una liviana sociedad de inversiones en la que trabajan 15 personas y cuyo activo principal es uno: el 30% de Hapag Lloyd.