Pensiones: PPD dispuestos dejar de lado las cuentas nocionales para buscar un acuerdo en mesa técnica

Las cuentas nocionales será al parecer una de las primeras materias que el gobierno deberá dejar de lado si es que quiere avanzar de manera consensuada con la reforma previsional. Esto porque el Partido de la Gente (PDG) y la Democracia Cristiana (DC) ya anticiparon que no son partidarios de avanzar con esa forma de contabilizar el 6% extra de cotización.

¿Qué es una cuenta nocional? Una cuenta nocional es en la práctica un registro de cuánto se aporta al ahorro para pensión en forma individualizada y a partir de ese registro es lo que la persona recibirá al momento de pensionarse. Los recursos se acumulan en un fondo común que se invierte. En el proyecto se establece que de ese monto acumulado de cada trabajador un 70% será para el cotizante y un 30% a ahorro colectivo.

Y ahora se sumó el PPD, quienes, si bien no plantean que se elimine del proyecto, sí dicen que si esta materia es un obstáculo para que exista un acuerdo en la mesa técnica, son partidarios de que no se incluya.

02.10.2018 TEMATICA TERCERA EDAD JUBILADOS EN EL CENTRO DE SANTIAGO. SECCION NACIONAL. FOTO: RICHARD ULLOA / LA TERCERA ADULTOS MAYORES

Así lo señaló el diputado e integrante de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, quien sostuvo que “no es que nosotros no queramos que se establezca un sistema de cuentas nocionales, pero si vemos que es un punto que genera discrepancias y nos enfrentemos en una discusión que no nos permita un acuerdo, es mejor que no se siga con esa idea”. En ese sentido, el legislador dijo que lo “importante es que exista un componente solidario dentro del sistema de pensiones, eso es lo principal para nosotros”.

En cuanto al destino del 6% de la cotización adicional, que hoy es a ahorro colectivo, Ulloa indicó que “vamos a terminar transando. Nosotros si bien queremos que se vaya íntegramente a seguridad social, pero entre el querer y el poder hay un trecho bastante grande, porque se debe consensuar con la derecha”.

Una fórmula a explorar, dice el diputado, es que se parte como piso con una división de 3% para capitalización individual y 3% para ahorro colectivo.

Las reticencias que plantean los partidos políticos apuntan a que existe el riesgo de que en el futuro algún gobierno pueda usar esos recursos en otras materias distintas de pensiones y que concentra en el inversor público la totalidad de los fondos provenientes del 6%.

Mesa técnica

Durante la jornada de este miércoles, los distintos expertos representando a los partidos del oficialismo, la DC y el PDG entregaron sus distintas propuestas. Ahora se espera que el próximo lunes se reúnan para ya comenzar a aunar criterios y a tomar definiciones. En esta mesa de trabajo no participan los partidos de oposición.