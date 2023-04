Sexto retiro: presidente de la Comisión de Constitución anticipa que proyecto se votaría recién a mediados de mayo

Continúa el debate por el proyecto de un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Este martes la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados discutió acerca de las siete iniciativas parlamentarias que apuntan a un rescate. La sesión contó con la participación de Osvaldo Macías, superintendente de Pensiones, Enrique Marshall, presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales y Héctor Gutiérrez, presidente de la Asociación de Protección al Consumidor (Aproc) de Viña.

La tramitación había iniciado el martes 18 de abril. Son siete las iniciativas, dentro de las cuales se contemplan el retiro de hasta el 100% de los fondos previsionales de los trabajadores, también algunas plantean el rescate del 10%. Otra iniciativa del diputado Eduardo Durán, establece un retiro acotado de hasta $1 millón. Además, el martes pasado se presentó otra moción de autoría de Rubén Oyarzo que se denominó 10% para 10 urgencias.

En ese marco, en sesión de este martes, el presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, Enrique Marshall, sostuvo que “un nuevo retiro no es una buena iniciativa, porque conlleva múltiples efectos negativos, adversos o perjudiciales. En primer lugar, sobre los beneficiarios de los servicios financieros. También sobre la inflación y la macroeconomía, sobre el ahorro de los hogares, sobre las pensiones y la caja fiscal”.

Y agregó: “Los efectos que generaría un sexto retiro se agregarían a los efectos que ya se produjeron. Y esta composición de efectos sería no solo sumativa, sino que multiplicativa, porque operaría sobre la base de daños que ya se han producido”.

Luego, procedió a enumerar la serie de efectos que a juicio del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales se producirían en caso de materializarse un nuevo retiro de los fondos. En ese sentido, sobre los efectos en las personas, dijo que “habrá menos crédito y bajo condiciones menos favorables que hoy. Los más comprometidos serían los financiamientos de mediano y largo plazo”.

A ello agregó que las familias se verían perjudicadas por un aumento de las restricciones de acceso al crédito hipotecario, y las pymes por una disminución de la propensión a tomar riego por parte de los bancos.

Un segundo efecto, dijo, se vería en la inflación y la macroeconomía. “Un nuevo retiro compromete el proceso de ajuste macroeconómico que se encuentra en curso y que aún no concluye. Además pospondrá el cierre de las brechas que se originaron en años anteriores: como el exceso de gasto, el deterioro de las cuentas externas, las cuales han comenzado a cerrarse pero el proceso no ha concluido”.

Como resultado de lo anterior, sostuvo, se postergaría la convergencia de la inflación a niveles considerados como normales. Además, señaló que el escenario de alta restricción crediticia y altas tasas de interés permanecería por mayor tiempo del esperado.

Sobre los efectos en el ahorro, en tanto, Marshall sostuvo que un nuevo retiro intensificaría la tendencia del deterioro que se ha observado del ahorro en los hogares. En relación a las pensiones, si se materializa un nuevo retiro, “nos alejamos del objetivo de tener mejores pensiones. El retiro tendría efectos adversos sobre los precios de ciertos instrumentos financieros afectando los intereses patrimoniales de todos los afiliados. hagan o no uso de la opción. no es una cuestión de afectar o no a los que hagan uso del retiro, sino que todos se verían afectados, porque los fondos tienen que revalorizarse a los nuevos precios, y por tanto todos tendrían menos patrimonio que el que tenían anteriormente”.

También mencionó que otro efecto sería que se intensificarían las brechas ya existentes en las personas de menores ingresos y mujeres, que son quienes tienen menos ahorros previsionales. Además, mencionó que un retiro “aumentaría la brecha de recursos para financiar las pensiones, la cual se abrió en años anteriores, y se abriría aún más con un nuevo retiro, y hoy día esa brecha se estima en US$ 50 a US$ 60 mil millones”.

Finalmente, Enrique Marshall afirmó que, bajo el punto de vista del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, “los esfuerzos deberían estar orientados hacia aprobar una reforma de pensiones. Nos parece que esa es la prioridad en el ámbito de las pensiones”.

Con todo, el presidente de la Comisión, el diputado Raúl Leiva (PS) comentó que el debate continuará la próxima sesión, el 9 de mayo (considerando que la próxima semana es distrital). En esa fecha los parlamentarios esperan terminar de recibir las audiencias para luego ver si se fusionan los proyectos en uno y así votar la sesión subsiguiente, es decir, a mediados de mayo.