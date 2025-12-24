SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Tribunal ambiental acoge en parte reclamo de Walmart contra multa de la SMA por su centro de distribución

    En 2022, la Superintendencia de Medio Ambiente aplicó una multa en contra de la gigante minorista por faltas en la relocalización de fauna silvestre e incumplimientos en los horarios de tránsito de los camiones que trabajaban en las obras de construcción del centro El Peñón entre 2016 y 2018.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    10/09/2019 INAUGURACION DEL CENTRO DISTRIBUCION EL PEÑON DE WALMART Mario Tellez/La Tercera mario tellez

    El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago acogió un recurso de reclamación presentado por la gigante minorista Walmart, controladora de los supermercados Líder, en contra de una resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que le aplicó una multa de 378 UTA por cometer tres infracciones en contra de la normativa ambiental durante la construcción de su centro de distribución El Peñón, situado en la comuna de San Bernardo.

    El edificio ubicado frente a la Autopista Central, que fue inugurado en junio de 2021, había recibido su licencia ambiental en diciembre de 2016. Pero a dos años de iniciadas las obras, fue denunciado varias veces por las autoridades comunales y vecinos por una serie de incumplimientos ambientales como el depósito irregular de material, incumplimiento en los horarios de tránsito de camiones, faltas en el control de emisiones y en la relocalización de fauna silvestre protegida.

    Tras fiscalizaciones de la SMA y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en abril de 2021 la superintendencia formuló cargos en contra de Walmart por estos incumplimientos y en 2022 aplicó multas por 378 UTA (hoy equivalente a $315,4 millones). Pese a presentar un recurso de reposición ante la misma SMA, el órgano fiscalizador ratificó las sanciones en diciembre de 2024 dejando sin efecto algunas amonestaciones menores sobre el registro de horarios de sus vehículos.

    En enero de 2025, Walmart presentó un recurso de reclamación ante el tribunal ambiental.

    Después de un año de tramitación, la corte especializada resolvió acoger parcialmente reclamo de Walmart, ordenando que la SMA reduzca el monto de la sanción, pues eliminó el concepto de “cooperación eficaz” de la resolución.

    “Se resuelve: acoger la reclamación interpuesta por Walmart Chile S.A. en contra de la Resolución Exenta Nº 2334/Rol D-103-2021, de 12 de abril de 2024, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que acogió parcialmente el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Exenta Nº 2073, de 25 de noviembre de 2022, mediante la cual la SMA sancionó a la reclamante con una multa total de 378 UTA, por la comisión de tres infracciones a la normativa ambiental”, dice la sentencia del 22 de diciembre.

    Y además, “dejar sin efecto la resolución reclamada solo en aquello que dice relación con la configuración de la ‘cooperación eficaz’, debiendo ajustar el monto de la sanción definitiva, como consecuencia de la eliminación de dicha circunstancia de la determinación del monto de la multa”, añade.

    Los otros reclamos de Walmart fueron desestimados.

    De hecho, el tribunal concluyó que la multa por la relocalización de la fauna silvestre, que fue considerado “grave” por la SMA, “fue determinada sobre la base de antecedentes técnicos suficientemente fundados, (pues) la SMA evaluó de forma adecuada los antecedentes del expediente, descartó correctamente aquellos de carácter contradictorio y motivó razonadamente la configuración del hecho infraccional”.

    Asimismo, en cuanto a la infracción por no entregar el registro de hora de ingreso y de salida a la obra de los camiones, “los cuestionamientos relativos a su tipificación fueron igualmente rechazados. Se estimó que la obligación de mantener registros de ingreso y salida de camiones era exigible por la SMA y su fiscalización no vulneraba principio alguno”.

    Más sobre:WalmartTribunal ambientalMedio ambienteRetailNegociosPulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Ajustes manuales irregulares”: Clínica Las Condes anuncia millonaria corrección contable y prepara acciones judiciales

    Rusia prevé reanudar próximamente los contactos con EE.UU. sobre el plan de paz para Ucrania

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal

    Bolsonaro ingresa al hospital para una cirugía en medio de importante dispositivo de seguridad

    Vocera de Kast defiende rol de primera dama ante críticas de Karamanos y no cierra la puerta ministerial a Kaiser

    Gremio de la minería designa a Alejandro Canut de Bon como nuevo director en la estatal Enami

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    ¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal

    ¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal
    Chile

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal

    Vocera de Kast defiende rol de primera dama ante críticas de Karamanos y no cierra la puerta ministerial a Kaiser

    Indagan disparo de carabinero a presunta estafadora que habría intentado atropellarlo en Cerrillos

    “Ajustes manuales irregulares”: Clínica Las Condes anuncia millonario cambio contable y prepara acciones judiciales
    Negocios

    “Ajustes manuales irregulares”: Clínica Las Condes anuncia millonario cambio contable y prepara acciones judiciales

    Gremio de la minería designa a Alejandro Canut de Bon como nuevo director en la estatal Enami

    ¿Joaquín Villarino a Codelco?: “No cabe ninguna duda que es halagador (...) Estoy muy bien donde estoy”

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia
    Tendencias

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U
    El Deportivo

    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U

    Concepción entrega una lista de nueve jugadores que no seguirán en su retorno a Primera

    Nuevo golpe al LIV Golf de Joaquín Niemann: Brooks Koepka anuncia su salida del circuito y el PGA Tour le abre las puertas

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?
    Cultura y entretención

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Mi Burrito Sabanero, la historia de un hit navideño con voz de niño (y por el que no ganó un peso)

    Rusia prevé reanudar próximamente los contactos con EE.UU. sobre el plan de paz para Ucrania
    Mundo

    Rusia prevé reanudar próximamente los contactos con EE.UU. sobre el plan de paz para Ucrania

    Bolsonaro ingresa al hospital para una cirugía en medio de importante dispositivo de seguridad

    Israel lanza una nueva batería de ataques contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
    Paula

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años