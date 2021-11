Científico predice variante resistente a todas las vacunas en marzo; Dr. Fauci preocupado por alza en hospitalización de inoculados y en 1787 suplicaban a los rusos que se vacunaran: tres cosas que aprendimos del coronavirus esta semana

Un hombre revisa su teléfono en una sala de flamenco en Madrid, España. Foto: AP

Exdirector ejecutivo del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida dijo que no hay forma de que se puedan tener tasas de vacunación tan bajas en todo el mundo con el virus haciendo ping-pong entre personas vacunadas y no vacunadas, sin que eso no tenga una consecuencia.