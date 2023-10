Los 7 desconocidos beneficios de respirar aceite esencial de naranja y dónde encontrarlo

La aromaterapia es una terapia complementaria que utiliza aceites esenciales naturales y aromas para promover la salud y el bienestar. Se basa en la idea de que los aromas de los aceites esenciales pueden tener un impacto positivo en la mente y el cuerpo, y se utiliza con fines terapéuticos y relajantes.

Uno de los más usados es el aceite esencial de naranja, que es un líquido altamente concentrado que se extrae de la cáscara de las naranjas dulces (Citrus sinensis). La extracción se realiza generalmente mediante prensado en frío o destilación al vapor de las cáscaras de naranja madura.

El aroma dulce y cítrico que huele exactamente como una naranja recién pelada es conocido por tener una variedad de beneficios para la salud debido a sus propiedades naturales, desde mejorar el estado de ánimo, hasta ayudar a la pérdida de peso.

“En mi práctica, he sido testigo de primera mano del poder transformador de este remedio aromático”, dijo al sitio First for Women Lulu Shimek, médica naturista de la clínica Kale Diagnostics en EE.UU., un centro especializado en medicina holística.

Solo el hecho de inhalar este aroma vigoriza a la persona. Un estudio publicado en la revista Frontiers in Neuroscience por investigadores de UC Irvine descubrió que las personas que inhalaban el aroma de una mezcla de seis aceites esenciales, incluido el aceite esencial de naranja, mejoraban el rendimiento cognitivo en 226%.

Pero el aceite esencial de naranja es bastante poderoso por sí solo. A continuación revisa 7 beneficios que trae.

Los 7 beneficios de respirar aceite esencial de naranja

1. Alivia la ansiedad

Un estudio publicado en la revista Advanced Biomedical Research encontró que oler el aceite esencial de naranja reducía drásticamente los niveles de cortisol asociados con la ansiedad y el estrés en los niños. La investigación analizó a pacientes sometidos a un procedimiento dental simple y encontró que aquellos en el grupo que recibió la aromaterapia de naranja redujeron sus niveles de cortisol en un 84%, además vieron una caída del 82% en la frecuencia del pulso.

Aromaterapia.

El cortisol es una hormona esteroidea que cumple diversas funciones en el cuerpo y desempeña un papel fundamental en la respuesta al estrés. Regula el metabolismo, el sistema inmunológico y el ciclo circadiano. La razón por la que es beneficioso que los niveles de cortisol sean bajos en circunstancias normales es que el exceso de cortisol crónico, como en casos de estrés crónico, puede tener efectos negativos en la salud.

“El aceite esencial de naranja es un antídoto natural y fragante contra la ansiedad, que ofrece una sensación de tranquilidad incluso en los días más estresantes”, dijo la Dra. Shimek.

El aceite de naranja tiene un alto contenido de limoneno, un compuesto químico natural que se encuentra en una variedad de plantas y frutas y es conocido por su aroma cítrico característico, y según Shimek, se ha mostrado prometedor para aliviar los síntomas de ansiedad y estrés.

2. Reduce los antojos de carbohidratos

Cuando el nivel de cortisol se mantiene elevado, especialmente debido al estrés crónico, puede afectar el apetito y aumentar los antojos de azúcar y alimentos ricos en calorías. Esto se debe a una serie de procesos fisiológicos que ocurren en el cuerpo en respuesta al estrés y a los altos niveles de cortisol.

Un estudio de la Universidad de Yale encontró que las personas con altos niveles de cortisol experimentaban antojos más fuertes de dulces, e incluso ganaron un 89% más de peso en un período de seis meses en comparación con sus homólogos con niveles más bajos de cortisol.

Es por esta misma razón que el anterior estudio de que simplemente respirar aceite esencial de naranja reduce los niveles de cortisol en 84%, sugiere que también reduce los antojos de azúcar y carbohidratos.

3. Ayuda a reducir el dolor

El efecto del aceite de naranja en el sistema nervioso hace que la sensación de dolor disminuya, e incluso que desaparezca por completo cuando se usa en formulaciones específicas.

Aceite esencial.

Un estudio publicado en el Indian Journal of Palliative Care sugiere que el aroma del aceite esencial de naranja puede reducir el dolor. En su estudio, los pacientes que acudieron a urgencias por fracturas óseas y a los que se les colocó una almohadilla con cuatro gotas de aceite en el cuello experimentaron niveles de dolor significativamente inferiores a los de otros pacientes a los que no se les administró el aceite.

Además, se utiliza en ocasiones en masajes para aliviar el dolor muscular y la inflamación debido a sus propiedades antiinflamatorias.

4. Mejora el estado de ánimo

Se cree que el aroma cítrico del aceite de naranja tiene propiedades que pueden elevar el estado de ánimo y reducir los síntomas de la depresión. Un estudio publicado en el Journal of Agriculture and Food Chemistry encontró que inhalar el aroma del aceite esencial de naranja reducía significativamente los signos de depresión en los sujetos, además de ajustar los niveles de hormonas cerebrales que desempeñan un papel clave en el estado de ánimo y la depresión.

“El aceite esencial de naranja tiene compuestos que tienen un efecto estimulante y mejora el estado de ánimo en el cuerpo y se ha demostrado que ayuda a restablecer algo en el cuerpo llamado eje HPA, que se refiere al hipotálamo y la glándula pituitaria en el cerebro, así como el glándulas suprarrenales en el abdomen”, explicó a First for Women la experta en salud natural Michelle Schoffro Cook, PhD, DNM , creadora de The Essential Oils Healing Deck.

5. Ayuda en la digestión

El aceite de naranja se ha utilizado tradicionalmente para ayudar a aliviar problemas digestivos como la indigestión y los gases. Tiene un efecto diurético y depurador que ayuda a activar al sistema digestivo para eliminar las toxinas del organismo.

Si presenta indigestión, inhalar el aroma de naranja puede ayudar a relajar los músculos del tracto gastrointestinal, lo que puede aliviar los síntomas de este malestar y reducir la sensación de hinchazón.

En algunas culturas tradicionales, el aceite esencial de naranja se ha utilizado para aliviar los espasmos intestinales y los calambres, lo que puede ayudar a reducir el malestar gastrointestinal.

Además, su aroma fresco y cítrico se ha utilizado para ayudar a aliviar las náuseas y los vómitos, especialmente en situaciones de mareo o embarazo.

6. Eleva tu energía

Un estudio de la revista Molecules dice que los 26 compuestos aromáticos del aceite de naranja estimulan el sistema nervioso simpático, lo que genera una explosión de energía, además de aumentar la quema de glucosa y grasa en el tejido muscular duplicando la energía y la resistencia durante casi dos horas por inhalación.

Además, se puede obtener el beneficio incluso si no tienes un frasco de aceite a mano, solo debes mordisquear unas rodajas de naranja o beber un poco de zumo de naranja.

7. Previene el aumento de peso

La investigación en animales sugiere que la ingestión de aceite esencial de naranja puede ser una estrategia inteligente para las personas que intentan perder peso. En un estudio publicado en la revista Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, ratones con sobrepeso que recibieron una cápsula de aceite esencial de naranja durante 15 días ganaron 41% menos de peso que los que no recibieron la cápsula. Además, experimentaron cambios significativos en la composición del hígado y tejido adiposo. Los investigadores explican que el aceite esencial de naranja afecta los niveles de proteínas, hormonas y receptores hormonales en el cuerpo que mejoran la capacidad de perder peso.

Dónde encontrar el aceite esencial de naranja

Hoy en día es fácil encontrar esencial alteradas o diluidas para hacerlas más económicas, pero no se deje engañar, es importante utilizar una esencia concentrada de aceite para obtener los beneficios mencionados.

Aceite esencial de naranja.

El precio de las esencias de naranja ronda entre los 15.000 a 20.000 pesos, pero no se preocupe, como es concentrado dura mucho tiempo, unas dos a tres gotas bastan. Lo puede encontrar en páginas web como Mercado Libre, o en tiendas naturistas o de medicina holística.

Una forma de inhalar la esencia es agregando unas gotas de aceite esencial de naranja a un difusor y rociar la fragancia en la habitación. Aunque se puede simplemente abrir la botella y olerla unas cuantas veces, los expertos coinciden en que verterlo en un difusor garantiza que estarás expuesto al aroma durante más tiempo.

Otra forma de usar la esencia es aplicándola tópicamente. Para hacerlo debe mezclar de una a tres gotas de aceite de naranja con media cucharadita de un aceite portador como coco o mineral y frotarlo sobre la piel.