Aluvión en Las Condes: experto apunta a actualización de planificación territorial y a decreto que aún no es visado por Contraloría

Graves daños en viviendas, comercio, universidades y centros de salud causó el aluvión que el jueves afectó a San Carlos de Apoquindo, en Las Condes. Según las autoridades, la normalización del sector podría “tomar varias semanas” o “probablemente meses”.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, uno de los integrantes del Consejo de Políticas de Infraestructura, el doctor en Gestión Urbana Carlos Aguirre, enfatizó en la importancia de instrumentos de planificación territorial en zonas proclives a remociones en masa y, en ese sentido, se refirió a un decreto del que Contraloría aún no hace toma de razón.

En entrevista con Rodrigo Álvarez, el experto planteó que “hay un tema asociado a los instrumentos de planificación territorial que deben necesariamente normar estas zonas y esas zonas ser capaces de poder tomar los resguardos pertinentes en el caso de que puedan ser quebradas históricas. Y en ese contexto tenemos un desafío importante”, para puntualizar que “hay un decreto que estaba en la Contraloría en marzo respecto a la jerarquía de las zonas de inundación o las zonas de riesgo con los instrumentos de planificación territorial” que “sería interesante que lo retomemos”.

“Lo que pasa es que en la jerarquía (de instrumentos de planificación territorial) está el PROT (Plan Regional de Ordenamiento Territorial), que es el regional, el intercomunal, o metropolitano, y después están los comunales. Entonces, hoy día está en estudio el metropolitano, identificando zonas de riesgo, de distintos tipos de riesgo. En ese sentido, uno podría pensar que ese metropolitano va a normar por sobre el resto, pero para eso hay que tramitar un decreto en Contraloría que está parado desde marzo ”, sostuvo el también académico de Arquitectura de la Universidad San Sebastián.

“Lo que digo en este sentido no es una crítica a nadie, sino que efectivamente este puede ser nuestro 1939”, dijo, haciendo referencia a las actualizaciones en las normas de edificación que se produjeron tras el terremoto de ese año.

Consultado por la infraestructura crítica que se vio afectada con el aluvión, como la Clínica UC Christus, el doctor en Gestión Urbana afirmó que “habría que revisar el plan regulador y actualizarlo respecto a ciertas cosas, porque al final las infraestructuras críticas tienen que necesariamente estar en zonas que aseguren su servicio”.

En ese sentido, dijo que el hecho de que un cauce “entre al subterráneo de una clínica es peligroso, es complejo” y puso acento en “entender que las infraestructuras tienen que mantener ciertos niveles de servicio ante eventos extremos”.