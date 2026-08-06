¿Cómo es el mecanismo para escoger al próximo o próxima secretaria general de la ONU?
Las Naciones Unidas están en pleno proceso de escoger a su próximo líder, con Michelle Bachelet como una de sus postulantes. En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', la analista internacional y académica de la Universidad Diego Portales, Valeria Navarro, detalló las votaciones a las que se deben someter los candidatos, qué son los "alientos" y "desalientos" y de qué forma se pueden aplicar los vetos de los países miembros del Consejo de Seguridad.
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