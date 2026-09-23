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Hablamos con Robbie Williams en su vuelta a Chile
El británico trae a nuestro país un show que incluye los mayores éxitos de su carrera, e incorpora canciones de su más reciente álbum, “BRITPOP”. El concierto se realizará este domingo 27 de septiembre.
Por
Pablo Gándara
23 SEPTIEMBRE 2026
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