SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Trump conversó con niños en Navidad: “No queremos un Santa Claus malo”

    En el tradicional diálogo que sostienen los mandatarios de EE.UU. con menores de edad estas fechas, y donde se comparten impresiones sobre los regalos y temas navideños, Trump aprovechó de entregar su particular mensaje a los pequeños.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    Estando de vacaciones en su casa de Mar-a-Lago en Florida, un inmueble patrimonial declarado Hito Histórico Nacional ubicado en Palm Beach, y que Trump adquirió en 1985, él y Melania cumplieron la tradición republicana de hablar con los jóvenes en estas fiestas.

    El llamado se hizo desde el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, lugar donde se sigue simbólicamente “el viaje de Santa Claus alrededor del mundo”.

    “Queremos asegurarnos de que Santa Claus se porta bien. Santa Claus es una muy buena persona”, dijo Trump hablando con niños de 4 y 10 años en Oklahoma.

    Trump ha celebrado a menudo las Navidades pasadas criticando a sus enemigos políticos, como en 2024, cuando publicó:“Feliz Navidad a los lunáticos de la izquierda radical”.

    Más sobre:Trump en NavidadOklahomanavidad en Nueva Yorknavidad en EE.UU.

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Formalización por Operación Apocalipsis: parte de las defensas cuestionan prisión preventiva

    Israel dice que hay un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica entre los fallecidos tras ataques al sur del Líbano

    De Washington al Vaticano: así se vive la Navidad en distintas partes del mundo

    Incendio forestal en Maule: Senapred solicita evacuar Loteo San Francisco

    Esposa de Jair Bolsonaro confirma que operación del exmandatario fue exitosa

    Reportan ataque con drones ucranianos en planta petrolera de Temruyk, Rusia

    Servicios

    De Washington al Vaticano: así se vive la Navidad en distintas partes del mundo

    De Washington al Vaticano: así se vive la Navidad en distintas partes del mundo

    Incendio forestal en Maule: Senapred solicita evacuar Loteo San Francisco

    Incendio forestal en Maule: Senapred solicita evacuar Loteo San Francisco

    Incendios forestales afectan más de 1.190 hectáreas en la Región del Maule

    Incendios forestales afectan más de 1.190 hectáreas en la Región del Maule

    Conaf reporta cinco incendios en combate a nivel nacional y alerta roja por siniestro en Maule

    Conaf reporta cinco incendios en combate a nivel nacional y alerta roja por siniestro en Maule

    Formalización por Operación Apocalipsis: parte de las defensas cuestionan prisión preventiva
    Chile

    Formalización por Operación Apocalipsis: parte de las defensas cuestionan prisión preventiva

    De Washington al Vaticano: así se vive la Navidad en distintas partes del mundo

    Incendio forestal en Maule: Senapred solicita evacuar Loteo San Francisco

    Sernac oficia a Clínica Dávila por masiva filtración de datos sensibles tras ataque informático
    Negocios

    Sernac oficia a Clínica Dávila por masiva filtración de datos sensibles tras ataque informático

    Directora del SEA: “Nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”

    Expertos proyectan que IPC de diciembre podría ser negativo y una inflación bajo 3% en primer trimestre

    Padre de Tylor Chase sobre la actual condición de su hijo: “Requiere constante tratamiento médico”
    Tendencias

    Padre de Tylor Chase sobre la actual condición de su hijo: “Requiere constante tratamiento médico”

    Qué es la gota y por qué están aumentando los casos alrededor del mundo

    El sencillo truco para comunicarte con tu gato, según un reciente estudio

    Unión Española confirma el retorno de Emiliano Vecchio para competir en la Liga de Ascenso
    El Deportivo

    Unión Española confirma el retorno de Emiliano Vecchio para competir en la Liga de Ascenso

    A un paso de salir de Colo Colo: Alan Saldivia prepara su arribo a un grande de Río de Janeiro

    “Fue un robo total”: exfigura de la U revive el polémico penal no cobrado ante River Plate en la Copa Libertadores de 1996

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce
    Cultura y entretención

    Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce

    Last Christmas: el éxito de Wham! que se escribió en una hora y que tardó 36 años en conquistar la Navidad

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?

    Israel dice que hay un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica entre los fallecidos tras ataques al sur del Líbano
    Mundo

    Israel dice que hay un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica entre los fallecidos tras ataques al sur del Líbano

    Esposa de Jair Bolsonaro confirma que operación del exmandatario fue exitosa

    Reportan ataque con drones ucranianos en planta petrolera de Temruyk, Rusia

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación