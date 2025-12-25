Trump conversó con niños en Navidad: “No queremos un Santa Claus malo”

Estando de vacaciones en su casa de Mar-a-Lago en Florida, un inmueble patrimonial declarado Hito Histórico Nacional ubicado en Palm Beach, y que Trump adquirió en 1985, él y Melania cumplieron la tradición republicana de hablar con los jóvenes en estas fiestas.

El llamado se hizo desde el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, lugar donde se sigue simbólicamente “el viaje de Santa Claus alrededor del mundo”.

“Queremos asegurarnos de que Santa Claus se porta bien. Santa Claus es una muy buena persona”, dijo Trump hablando con niños de 4 y 10 años en Oklahoma.

Trump ha celebrado a menudo las Navidades pasadas criticando a sus enemigos políticos, como en 2024, cuando publicó:“Feliz Navidad a los lunáticos de la izquierda radical”.