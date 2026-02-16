Un enorme socavón de más de tres hectáreas amenaza a comunidades en Indonesia
Un deslizamiento de tierra en regencia central de Acehl, Indonesia, se ha expandido hasta alcanzar más de tres hectáreas durante lo que va del año, según la Agencia de Energía y Recursos Minerales de Aceh.
Los registros audiovisuales dan cuenta de la magnitud del socavón que continúa avanzando hacia carreteras y líneas eléctricas, generando gran preocupación en la comunidad de la zona. Las autoridades continúa monitoreando el lugar y evalúan medidas preventivas por nuevos deslizamientos durante los próximos días.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.