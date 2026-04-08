Contrucción de lo esencial

SEÑOR DIRECTOR:

La lectura de La vida de Hannah Coulter, de Wendell Berry, ofrece una experiencia poco frecuente en tiempos dominados por la inmediatez y el individualismo. A través de una historia sencilla y sin estridencias, la novela muestra cómo una vida marcada por pérdidas y dificultades puede encontrar sentido en el tiempo, en los vínculos y en la comunidad.

Sin idealizaciones, Berry propone una mirada que revaloriza el arraigo y la fidelidad, recordándonos que lo esencial no suele ser inmediato ni individual, sino construido pacientemente con otros.

Jorge Burgos Varela