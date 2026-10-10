Incógnita latinoamericana
SEÑOR DIRECTOR:
Teniendo en cuenta la doctrina Donroe, los aranceles unilaterales y los giros impredecibles en política internacional del Presidente de EE.UU, Donald Trump, me pregunto cuál es el lugar estratégico más conveniente para Chile y para Latinoamérica: el antejardín (con algunas flores de temporada y mucho pasto seco), el patio trasero (sumido en el olvido y donde abundan los desechos), la casa familiar (envejecida y con planes de remodelación contrapuestos).
Rodrigo Méndez Vives
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