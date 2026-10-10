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    Al menos 12 muertos deja ataque de hutíes contra aeropuerto en la capital de Arabia Saudita

    La Autoridad General de la Aviación Civil saudí (GACA) informó además que la ofensiva causó 309 lesionados, “incluidos varios individuos en estado crítico”. Los rebeldes hutíes de Yemen asumieron la autoría del bombardeo, afirmando que fue en represalia por los ataques saudíes.

    Por 
    Lya Rosen
    Columna de humo en el aeropuerto de Riad. Foto Luo Chen / Xinhua News / Europa Press.

    El número de muertos por el ataque que este sábado perpetraron los hutíes de Yemen contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, la capital de Arabia Saudita, ascendió a al menos 12, mientras los heridos sobrepasan los 300, de acuerdo con la Autoridad General de la Aviación Civil saudí (GACA).

    En un comunicado oficial, la entidad aclaró que “el ataque ha provocado 12 muertes, incluidas las de cuatro ciudadanos saudíes y residentes de las siguientes nacionalidades: dos bangladeshíes, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio, un palestino y un sudanés”.

    El texto añadió que la ofensiva causó 309 lesionados, “incluidos varios individuos en estado crítico”.

    “Todos los heridos están recibiendo la atención médica necesaria en varios hospitales”, especificó, indicando además que provocó “daños materiales” que se están evaluando.

    Con esto, el ataque se transforma en el más mortífero en un país árabe del Golfo desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán en febrero, como consignó The New York Times.

    Entre las víctimas fatales se cuenta una azafata egipcia que trabajaba para una aerolínea saudí y un palestino que portaba documentos de viaje egipcios, como informaron fuentes médicas de un hospital local a AFP.

    Poco antes, la misma agencia de aviación había informado que estaban evaluando los daños en el aeropuerto y anunció la suspensión temporal de sus operaciones.

    Los testigos, por su parte, describieron haber oído una fuerte explosión en el aeropuerto y un viajero que esperaba para abordar un vuelo informó de otro estallido.

    Esto mientras los pasajeros eran desalojados de las instalaciones y se veía llegar al lugar a una docena de ambulancias, las que luego se dirigieron al Hospital Rey Fahad de Riad.

    Este sería el tercer ataque contra las instalaciones en una semana y llevó al presidente estadounidense Donald Trump a afirmar esta jornada que Washington podría unirse a la campaña militar de Arabia Saudita contra los rebeldes hutíes de Yemen.

    “Puede ser. Vamos a estudiarlo”, respondió desde la base de Andrews al ser consultado si se sumaría a los ataques saudíes contra los hutíes.

    “Acabo de enterarme del último ataque. Vamos a tomar una decisión. Nos movemos muy rápido”, apuntó Trump según Europa Press.

    Asimismo, las autoridades locales recordaron que los hutíes también llevaron a cabo ataques a principios de esta semana contra los aeropuertos de Riad y Abha, en el sur del reino, causando muertos y heridos.

    Milicia se responsabiliza del ataque

    Mohammed al-Bukhaiti, un alto funcionario hutí, aseguró durante la tarde de hoy que la milicia fue responsable del bombardeo perpetrado en Riad, el cual, apuntó, fue en represalia por los ataques saudíes, incluidos los dirigidos contra infraestructura civil en Yemen.

    De acuerdo a Al-Bukhaiti, el grupo insurgente realizó el asalto “para que el mundo entienda que los aeropuertos, los puertos marítimos, los salones de bodas y funerales, los hospitales y los mercados en Yemen son instalaciones civiles que no deben ser atacadas ni dañadas, y que las mismas reglas que se aplican a estas instalaciones en Yemen también deben aplicarse a sus contrapartes en cualquier otro lugar”.

    Más sobre:Arabia SauditaRiadAeropuertoAutoridad General de la Aviación CivilMuertosHeridosAtaqueHutíesDonald TrumpMohammed al-BukhaitiMundo

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