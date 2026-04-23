Junta de Codelco

SEÑOR DIRECTOR:

La reciente junta de accionistas de Codelco dejó en evidencia problemas que no pueden dejarse pasar.

El primero —y más relevante— es la seguridad. A casi un año del accidente de julio de 2025 en El Teniente, que costó la vida a seis personas, persiste una pregunta esencial: ¿tienen hoy el directorio y la administración plena comprensión de lo ocurrido y pueden asegurar que no se repetirá?

En segundo lugar, pese a señales de menor centralización, la Corporación sigue operando como una empresa unitaria: un solo directorio y sin estados de resultados comparables por unidad de negocio, lo que impide identificar con claridad dónde se crea y destruye valor.

Ambos aspectos están vinculados: la forma en que se gobierna impacta directamente la calidad de las decisiones y sus consecuencias.

Jorge Pedrals

Ingeniero civil de Minas