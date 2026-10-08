Presupuesto de educación

SEÑOR DIRECTOR:

Desde Ingeniería, compartimos la preocupación del Rector UC por el presupuesto universitario y científico. El liderazgo de la ingeniería chilena refleja décadas de formación e investigación al servicio del país. Hoy, por ejemplo, los desastres y las emergencias climáticas recuerdan que desarrollar capacidades y talentos es más necesario que nunca para resguardar infraestructura, sostener la continuidad operacional y proteger vidas. El presupuesto debe reconocer que estas capacidades requieren ciencia, colaboración y financiamiento estable. Preservarlos en términos reales es invertir en un Chile más seguro.

Loreto Valenzuela

Decana Ingeniería UC