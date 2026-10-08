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    Cartas al Director

    Presupuesto de educación

    Por 
    Cartas al director
    20 Marzo 2025 Estudiantes Universitarios Foto: Andres Perez Andres Perez

    SEÑOR DIRECTOR:

    Desde Ingeniería, compartimos la preocupación del Rector UC por el presupuesto universitario y científico. El liderazgo de la ingeniería chilena refleja décadas de formación e investigación al servicio del país. Hoy, por ejemplo, los desastres y las emergencias climáticas recuerdan que desarrollar capacidades y talentos es más necesario que nunca para resguardar infraestructura, sostener la continuidad operacional y proteger vidas. El presupuesto debe reconocer que estas capacidades requieren ciencia, colaboración y financiamiento estable. Preservarlos en términos reales es invertir en un Chile más seguro.

    Loreto Valenzuela

    Decana Ingeniería UC

    Más sobre:FormaciónInvestigaciónRecursosCiencia

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