Presupuesto de educación
SEÑOR DIRECTOR:
Desde Ingeniería, compartimos la preocupación del Rector UC por el presupuesto universitario y científico. El liderazgo de la ingeniería chilena refleja décadas de formación e investigación al servicio del país. Hoy, por ejemplo, los desastres y las emergencias climáticas recuerdan que desarrollar capacidades y talentos es más necesario que nunca para resguardar infraestructura, sostener la continuidad operacional y proteger vidas. El presupuesto debe reconocer que estas capacidades requieren ciencia, colaboración y financiamiento estable. Preservarlos en términos reales es invertir en un Chile más seguro.
Loreto Valenzuela
Decana Ingeniería UC
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