La plata que todos aportamos

SEÑOR DIRECTOR:

Como ciudadana que paga impuestos, me importa que los recursos que aportamos se administren con responsabilidad. Cuando las cuentas fiscales se desordenan, terminamos pagando entre todos y queda menos espacio para atender nuestras necesidades.

Tras los cuatro años de la mala administración de Gabriel Boric, Hacienda proyecta cumplir en 2026 la meta fiscal por primera vez desde 2022: un déficit estructural de 2,3% del PIB, por debajo del 2,6% comprometido.

Valoro que el gobierno esté dando prioridad a ordenar las cuentas públicas. Detrás de cada peso recaudado hay trabajo y esfuerzo de los chilenos. Administrarlo bien permite sostener los apoyos sociales y evitar que las deudas de hoy reduzcan las oportunidades del mañana.

Alejandra Riveros