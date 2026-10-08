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    Cartas al Director

    Gas para generación; si sobra lo pagamos todos

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    Cartas al director
    Two giant pipes leave the ground at the landfall facilities of the 'Nord Stream 2' gas pipline are pictured in Lubmin, northern Germany, Tuesday, Feb. 15, 2022. Nord Stream 2 is a 1,230-kilometer-long (764-mile-long) natural gas pipeline under the Baltic Sea, running from Russia to Germany's Baltic coast. (AP Photo/Michael Sohn) Michael Sohn

    SEÑOR DIRECTOR:

    Imagine que antes de Fiestas Patrias los carniceros, anticipando poca demanda, vendieran su carne en otro mercado. Llega el 18, falta carne, se produce una crisis y ofrecen traer más, con una condición: si sobra, la pagamos todos.

    Algo parecido pudo ocurrir este año en el mercado de generación eléctrica con el gas natural utilizado para producir electricidad. A fines de 2025 los generadores declararon el gas que traerían. Ante un 2026 que se proyectaba muy lluvioso por el Súper Niño, decidieron desviarlo hacia mercados más atractivos, lo que se vio reflejado en la disponibilidad informada en junio.

    Sin embargo, las lluvias no llegaron y la sequía se extendió hasta julio. El sistema debió recurrir al diésel y la autoridad, presionada por el riesgo de abastecimiento eléctrico, estuvo al borde de decretar un racionamiento. La solución propuesta por varios generadores a gas era traer gas de “seguridad”, para ser despachado prioritariamente como gas inflexible y cuyo eventual sobrante se cargaría a las cuentas de los clientes eléctricos.

    La estrechez del sistema no habría existido de haber estado disponible el gas originalmente declarado. Lo que se presenta como un seguro de abastecimiento es, en realidad, un seguro de rentabilidad. La libre competencia que rige el segmento de generación eléctrica exige que cada actor asuma sus propios riesgos, no que los traslade a la señora Juanita.

    Rafael Loyola Domínguez

    Director ejecutivo

    Asociación de Generación Renovable AGR A.G.

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