Alerta oncológica: del rescate a la política pública

Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio. Foto: Pexels

SEÑOR DIRECTOR:

Este 30 de septiembre terminó el “Plan de alerta oncológica”, impulsado por el Minsal para reducir los tiempos de espera de pacientes con cáncer en el sistema público. La estrategia permitió localizar a más de 30 mil pacientes en espera y, a junio, un 95% había al menos iniciado su proceso de atención.

Cumplida esta etapa, el desafío cambia. Como ha señalado el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, “una estrategia extraordinaria puede reducir la espera acumulada, pero si no se corrigen los problemas estructurales que originan las demoras, las listas volverán a crecer”.

La evidencia y experiencia internacional muestran la importancia de fortalecer una ruta rápida desde la sospecha de cáncer, mejorar la coordinación entre los distintos niveles de atención y acompañar al paciente durante su proceso diagnóstico y terapéutico.

Esto no necesariamente requiere comenzar con grandes inversiones en infraestructura. También supone utilizar mejor la red existente, fortalecer la pesquisa y derivación oportuna, identificar brechas y asegurar el acceso a centros de mayor complejidad cuando sea necesario.

En momentos en que comienza la discusión del Presupuesto 2027, este desafío debe estar presente entre las prioridades sanitarias. La alerta oncológica demostró que es posible movilizar al sistema frente a una prioridad. Ahora ese esfuerzo extraordinario debe transformarse en capacidad permanente.

Es momento de pasar de una alerta a una política pública que permita resolver la espera, abordar sus causas y evitar volver al mismo punto. Ese sí podría ser un avance histórico para nuestro sistema de salud.

Iván Mendoza

Coordinador Comisión del Cáncer

Colegio Médico de Chile