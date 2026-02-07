Una familia para cada niño

SEÑOR DIRECTOR:

Autoridades de más de 20 países, convocadas por el Foreign, Commonwealth & Development Office del gobierno de Reino Unido, participaron en los diálogos de la Carta Global, orientada esta última a la reforma de los sistemas de cuidados alternativos y la desinstitucionalización de niños.

La iniciativa busca fortalecer soluciones de cuidado familiar y reducir la dependencia de los centros residenciales, considerados de última ratio en el derecho internacional y la normativa local.

Días antes del encuentro, en Chile, Brian -un pequeño de 3 años- había muerto en dependencias de un centro de administración directa del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, aun cuando la ley es explicita en prohibir la internación de niños menores de 4 años.

Existe consenso internacional: la mejor protección de la niñez es crecer en familia, no en instituciones. Sin embargo, cientos de miles de niños en el mundo siguen en residencias, pese a que la mayoría tiene progenitores o familia disponible.

La Carta Global propone invertir en fortalecer hogares, prevenir separaciones y priorizar acogimiento familiar, reintegración segura y soluciones comunitarias.

El liderazgo del Reino Unido, mediante cooperación internacional y respaldo a la Declaración de Kigali, ha sido clave para impulsar esta agenda. Se espera que nuestro país, como signatario, avance en garantizar el derecho a vivir en familia.

Marcelo Sánchez

Gerente general de Fundación San Carlos de Maipo