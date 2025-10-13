SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Muere René Olivares, el integrante esencial de Los Jaivas que diseñó sus legendarias carátulas

Apodado el "sexto Jaiva", tuvo una labor esencial en el devenir gráfico y estético de la banda. Murió en París a los 78 años.

Por 
Equipo de Culto
Muere René Olivares, el integrante esencial de Los Jaivas que diseñó sus legendarias carátulas

Luto en el universo de Los Jaivas. Este lunes 13 de octubre falleció el destacado pintor René Olivares, considerado el sexto integrante del grupo Los Jaivas y quien estuvo a cargo de sus memorables carátulas. Tenía 78 años.

Así lo confirman a Culto fuentes cercanas al artista, del propio entorno de la agrupación. También lo difundió el periodista Freddy Stock, biógrafo oficial de la banda, a través de su cuenta de Instagram

El deceso de Olivares ocurrió en París, ciudad donde permanecía radicado desde que la agrupación se trasladó a vivir a fines de los 70, cuando dejaron Argentina tras una serie de problemas que tuvieron por su militancia política e ideológica. En Francia, donde vivió en comunidad junto al grupo, el trabajo de René Olivares adquirió vuelo propio, plasmándose además en las carátulas de los álbumes Los Jaivas (o más conocido como El indio), Alturas de Machu Picchu, Canción del Sur, Aconcagua e Hijos de la Tierra, entre otros.

Hijo de René Olivares Becerra, director de la revista Topaze y de Laura Espínola, René Olivares creció en Santiago. No le gustaba la escuela y agradaba dibujar en el trabajo de su padre (la editorial Lord Cochrane, Zig-Zag y Quimantú.

“Nací en Santiago el 24 de diciembre de 1946 y me crié en una casa en que la pintura y el dibujo eran muy importantes. Mi mamá, Laura Espínola, que aún vive, es pintora, y mi papá, René Olivares Becerra, fue director de la revista Topaze. Crecí viendo revistas y los libros de pintura de mi mamá, en los que descubrí la vida de los artistas malditos en París y soñé con imitarlos algún día”, dijo en marzo de 2012 en una entrevista con La Tercera.

Luego siguió: “Nunca me gustó ir al colegio, el Calazans, que estaba cerca de la Plaza Ñuñoa. Lo que más me agradaba era ir al trabajo de mi papá. El siempre me abrió las puertas de la editorial Lord Cochrane, primero, y de Zig-Zag y Quimantú, después. Ahí yo usaba los escritorios, las tintas chinas y pasaba horas ensuciando papeles sin que nadie me dijera nada”.

“Un día llegué a la oficina de Marcela Paz, la escritora de Papelucho, que en ese tiempo era directora de la revista Pandilla. Me presenté, le mostré mis dibujos y, sin saber que yo era hijo del director, me dio trabajo. Se trataba de ilustrar las anécdotas que todas las semanas enviaban los niños. Yo tenía 12 años, y me acuerdo muy bien de eso, porque mis dibujos salían firmados: ‘René Olivares/12 años’; cuestión que no me gustaba mucho, porque ya me creía grande: un hombre. En la oficina del lado trabajaba Pepo, un gran amigo de mi papá, a quien lo iba a molestar mientras dibujaba Condorito”.

Su arribo a Los Jaivas

¿Cómo se unió al grupo de Miña niñita? Fue a principios de los 60, cuando Los Jaivas ya eran un nombre consolidado. En 1972, encontró a Gato Alquinta, el guitarrista y vocalista de la banda, en Providencia.

Le gustó la pintura del indio con un sol en las manos emergiendo detrás de las montañas para la carátula del disco de su canción Indio hermano, pero la publicación del álbum fue cancelada debido al Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

“No había pasado mucho tiempo de eso cuando conocí al ‘Gato’ y fuimos a mi taller a ver mi cuadro. Después de que terminó de cantar, le dije que la pintura era muy grande y que la iba a cortar para poder trabajarla como carátula. Yo nunca había hecho eso ni nada parecido, pero estaba muy motivado: ya había escuchado un par de canciones del grupo y me habían gustado mucho”, contó en la misma entrevista.

De esa forma, comenzaron un trabajo en conjunto que hizo que Olivares también se trasladara a Argentina para vivir con ellos. Luego a Francia. Y posteriormente, vivió junto a la banda todos los episodios gloriosos y trágicos de su destino.

Posteriormente, en 2023, y en el marco de la conmemoración de los 60 años de la banda, pintó el mural de Los Jaivas en la Estación de Metro Cal y Canto de la Línea 3. Se trata de una estructura de 30 metros de largo por 6 de alto y que junto al honor para los músicos, homenajea al Río Mapocho.

Con respecto a su vida en Francia, comentó: “Ser pintor en París es como ir a vender helados de agua al Polo Sur. Llevo 35 años viviendo en la ciudad y estoy feliz de haber cumplido el sueño de ser pintor en París, que incubé de niño leyendo los libros de pintura de mi madre. A diferencia de Picasso o Chagall, no me hice famoso y terminé anónimo en el barrio 5. En París siempre estoy en contacto con Eduardo Parra, el único de Los Jaivas que vive allá. Hace unos días escuchamos unos casetes que casi boto a la basura, que contenían improvisaciones e ideas de canciones grabadas hace más de 20 años”.

Más sobre:René OlivaresLos JaivasGato AlquintaMúsicaMúsica culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La Revuelta de Los Tres llega en formato físico: anuncian lanzamiento en Vinilo y CD de sus históricos conciertos

ACHS invertirá US$25,5 millones en nueva clínica en La Serena

Ministro Cordero resalta la autonomía del Ministerio Público tras dichos de fiscal que descartan activismo de Julia Chuñil

Intel revoluciona el PC con Panther Lake y su pionero proceso Intel 18A

Accionistas de CSAV aprueban entrega de dividendo por US$200 millones

Diputada Placencia (PC) presidirá la comisión revisora de la acusación constitucional contra el juez Ulloa

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

3.
Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

4.
Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

5.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Servicios

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Anuncian próxima Gira Teletón: revisa las fechas, ciudades y artistas confirmados

Anuncian próxima Gira Teletón: revisa las fechas, ciudades y artistas confirmados

Cuándo y a qué hora es la semifinal de Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub 20

Cuándo y a qué hora es la semifinal de Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub 20

Ministro Cordero resalta la autonomía del Ministerio Público tras dichos de fiscal que descartan activismo de Julia Chuñil
Chile

Ministro Cordero resalta la autonomía del Ministerio Público tras dichos de fiscal que descartan activismo de Julia Chuñil

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Diputada Placencia (PC) presidirá la comisión revisora de la acusación constitucional contra el juez Ulloa

ACHS invertirá US$25,5 millones en nueva clínica en La Serena
Negocios

ACHS invertirá US$25,5 millones en nueva clínica en La Serena

Accionistas de CSAV aprueban entrega de dividendo por US$200 millones

El ganador del Nobel de Economía que participará esta semana en seminario de la UDD y su cercanía con Chile

Intel revoluciona el PC con Panther Lake y su pionero proceso Intel 18A
Tendencias

Intel revoluciona el PC con Panther Lake y su pionero proceso Intel 18A

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

En vivo: la U choca contra Palestino por la Liga de Primera
El Deportivo

En vivo: la U choca contra Palestino por la Liga de Primera

Iquique se queda sin técnico: Fernando Díaz deja la banca de los Dragones Celestes

El insólito caso de San Marino: ser goleados los acerca al Mundial de 2026

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC
Finde

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

La Revuelta de Los Tres llega en formato físico: anuncian lanzamiento en Vinilo y CD de sus históricos conciertos
Cultura y entretención

La Revuelta de Los Tres llega en formato físico: anuncian lanzamiento en Vinilo y CD de sus históricos conciertos

Muere René Olivares, el integrante esencial de Los Jaivas que diseñó sus legendarias carátulas

Korn vuelve a Chile y se presentará en el Parque Estadio Nacional

Los próximos pasos del plan de alto el fuego en Gaza tras el retorno de los rehenes a Israel
Mundo

Los próximos pasos del plan de alto el fuego en Gaza tras el retorno de los rehenes a Israel

Israel confirma que Hamas ha entregado a la Cruz Roja los cuerpos de dos de los cuatro rehenes fallecidos

Aseguran que más de 150 prisioneros palestinos liberados son obligados al exilio

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa