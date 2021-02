“La misma situación pasa con Concepción”: Copsa entra a conflicto entre MOP y aeropuertos de Santiago y Puerto Montt

El modelo de concesiones fue puesto a prueba con la pandemia. Aunque en el caso de las autopistas los flujos se han ido recuperando, en el caso de los aeropuertos eso se ve lejano, teniendo en cuenta que las perspectivas apuntan a que el tráfico que se registró en 2019, el último año “normal”, se recuperará recién en 2024.

Esto derivó en dos discrepancias entre el MOP y las empresas operadoras. En primer lugar, en el Aeropuerto de Santiago, donde su concesionario, Nuevo Pudahuel, decidió acudir al Ciadi para resolver las discrepancias con el gobierno. Y esta semana, el concesionario del Aeropuerto de Puerto Montt decidió abrir una discrepancia ante el panel técnico y solicita una compensación de entre US$20 millones y US$29 millones.

Según el presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, Copsa, Leonardo Daneri, desde que comenzó la pandemia advirtieron los riesgos que podrían caer sobre el negocio aeroportuario. Y si bien el Ejecutivo mostró voluntad para analizar la situación a través de una mesa, finalmente no hubo ningún resultado.

¿Han tenido alguna reunión con el gobierno?

Nosotros como Copsa a principio de la pandemia, cuando se decretó el cierre de fronteras, los aeropuertos se paralizaron y sus ingresos cayeron, nos juntamos con el director General de Concesiones de ese momento y ellos quedaron en hacer algo. Se trató de armar una mesa, pero al final no hubo resultados. Hemos tratado de conversar, pero hasta ahora nada, lo que sí es que creemos que nunca es tarde para hacerlo.

O sea que ¿desde inicios de la pandemia que no se ven?

- No, no ha habido conversaciones de ningún tipo.

¿Los problemas que vive el concesionario de Puerto Montt se replican en otras concesiones?

- En este minuto, los aeropuertos más afectados son los de plazo fijo. El de Santiago, por ejemplo, tiene un plazo fijo de 20 años. Si se considera que la industria de la aviación se va a recuperar en 2024-2025, va a significar perdidas importantes para ese aeropuerto, misma situación pasa con el de Concepción, con su plazo fijo de 15 años. Pero por lejos, el aeropuerto de Puerto Montt es el más afectado, porque tiene un plazo de 6 años, o sea, cuando se recupere la industria de la aviación, a ellos se les estará acabando la concesión. De hecho, con la estimación que ellos hacen, con suerte alcanzarían a recuperar la mitad de la inversión.

Pero ¿hay aeropuertos que tengan concesiones igual de cortas que el de Puerto Montt y que les pueda pasar lo mismo?

- Es que en general los demás están bajo el esquema denominado VPI (valor presente de los ingresos). Ahora, no siempre es una mejor solución sin duda, pero no siempre es la panacea, porque muchas veces en las bases de inversión se establece que el plazo máximo de la concesión anda muy cerca con el que uno recupera el VPI entonces no es que haya mucho tiempo de recuperarse. Es mejor que el plazo fijo, sin duda, pero creo que hacia adelante habrá que discutir cuál es el mejor mecanismo de contratación, y por eso hemos indicado que debemos convertir el tema de las infraestructuras en políticas de Estado y no de gobierno.

¿El MOP ha tenido la disposición a conversar con los concesionarios y entender los problemas surgidos por la pandemia?

- Nosotros como Copsa no participamos de las reuniones individuales que pueda tener cada uno con el MOP, pero entendemos, en general, que si las concesionarias de los aeropuertos más afectadas, están recurriendo al panel, quiere decir que no ha tenido mucho éxito la conversación.