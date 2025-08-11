SUSCRÍBETE
El Deportivo

Con polémica incluida: la federación española aprueba que el Villarreal y el Barcelona se enfrenten en Miami

El choque, correspondiente a LaLiga, se jugará en diciembre, será la concreción de una idea que viene gestionándose hace una década.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Un enfrentamiento entre el Villarreal y el Barcelona, en 2023. (Foto: Reuters) PABLO MORANO

LaLiga da un paso decisivo hacia la expansión. La Real Federación Española de Fútbol aprobó la idea de que el Villarreal y el Barcelona se enfrenten en Miami, en el encuentro por la 17ª fecha del certamen ibérico, en una medida inédita en la tradicional competición. El choque se jugará en diciembre.

“En su reunión de 11 de agosto de 2025, la Junta Directiva de la RFEF ha conocido la solicitud de los clubes Villarreal CF y FC Barcelona para celebrar el partido de la jornada 17 de Primera División en Estados Unidos”, declaró la entidad rectora, a través de un comunicado en un comunicado.

El paso siguiente

El siguiente paso será conseguir la autorización de la entidad mayor del fútbol europeo. “...la Real Federación Española de Fútbol elevará a UEFA la petición para el inicio de los trámites para la ulterior autorización por la FIFA de la disputa del partido en el estadio ‘Hard Rock Stadium’ de Miami el 20 de diciembre de 2025”, añade la RFEF.

Los intentos para la expansión de la marca llevan casi una década. En 2018, la gestión encabezada por Javier Tebas comenzó los intentos, intentando emular la experiencia de las competencias estadounidenses como la NBA y la NFL, que han llevado sus partidos más allá de las fronteras del país norteamericano.

Una celebración del Barcelona.

Tres intentos fracasaron: el de llevar un Girona-Barcelona, en 2018-19, y el de realizar un Villarreal-Atlético de Madrid en la temporada siguiente, en Estados Unidos. Este último, terminó en una disputa judicial después de la denegación del respectivo permiso por parte de la federación.

El último se produjo en la temporada pasada, con la idea de realizar un Barcelona-Atlético de Madrid. Sin embargo, la propia Liga desestimó la idea, con la finalidad de afinar el proyecto que ahora parece estar más cerca que nunca de concretarse.

La polémica

La revolucionaria idea ha recibido oposición. Uno de los que ha alzado la voz ha sido el presidente del sindicato de futbolistas, David Aganzo, quien, a su vez, es vicepresidente de la FEF.

Los hinchas, mediante la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE), hicieron lo propio. “La absoluta, total y firme oposición a que se deslocalize el partido fuera de España”, expresaron. “Vulnera los derechos de los abonados locales que han pagado para presenciar todos los partidos en su estadio”, establecen.

