La U enfrenta a General Velásquez tras una semana marcada por la tensión del caso Hernán Galíndez

La U vive días complejos, otra vez. Los universitarios jugarán el partido de vuelta ante General Velásquez por Copa Chile en medio de una tensión que abarca cuatro frentes: el opaco nivel del equipo, la situación de Hernán Galíndez que quiere irse del club, la renuncia de Cristián Aubert a la gerencia general y la ansiedad por el arribo del argentino Nery Domínguez, quien está a un partido de dejar Racing para vestirse de azul.

El primer punto es a nivel futbolístico. La U todavía no da luces de mejorar. El equipo que comanda Diego López, que debutó precisamente en el partido de ida ante los de Segunda División, no se vio particularmente bien en la victoria por 2-1 frente al cuadro que milita en dos categorías más abajo.

Aunque la estadística diga que el uruguayo debutó con un triunfo como técnico de Universidad de Chile, a nivel de juego no hubo mucha diferencia entre una escuadra y la otra.

Y eso es lo preocupante, pues la diferencia con General Velásquez es mucha si se considera la división en la que juega el equipo de la Sexta Región. Si no fuese por Junior Fernandes, que convirtió los dos goles de los laicos, López se habría llevado una sorpresa mayúscula en su estreno como DT.

Y es que la U sigue sufriendo en defensa. Algo que aprovechó el conjunto de la ciudad de San Vicente de Tagua Tagua, que hizo ver mal a los estudiantiles por extensos pasajes del encuentro de ida. De hecho, el empate parcial conseguido por Kevin Serrano no fue una sorpresa en el partido que se disputó en El Teniente de Rancagua.

Tensión por Galíndez

Pero si desde el juego la U todavía está lejos de convencer, fuera de la cancha también ha tenido problemas. Esto, principalmente, por la ausencia y los esfuerzos del guardameta ecuatoriano Hernán Galíndez por irse del club. La permanencia del arquero se ha transformado en un problema para el Centro Deportivo Azul. Tal es la situación, que el director deportivo de la entidad, Manuel Mayo, se refirió al asunto.

“Hernán Galíndez es muy importante para nosotros. Contamos con él, pero nos abrimos a buscar o a escuchar ofertas, porque la situación familiar le ha afectado y nos ha pedido que lo evaluemos”, dijo el directivo.

Mayo también explicó el vínculo que los azules tienen con el internacional de Ecuador. “El contrato de Galíndez no tiene cláusula de salida. Cualquier ofrecimiento lo evaluaremos según la calidad de jugador que es Hernán. Él se quiere quedar. Intentaremos seguir ayudándolo y velaremos por la tranquilidad de su familia”, sostuvo.

La situación del cancerbero también tiene molesto a los hinchas de la U. El viernes pasado, algunos seguidores del equipo azul arremetieron contra el ecuatoriano a través de diversos rayados en el frontis del complejo azul, una conducta que es habitual en la hinchada de azul.

“Galíndez desertor, no te irás gratis”, fueron las palabras que plasmaron hinchas a propósito de las gestiones que ha reconocido el representante del guardameta. “A la banca”, agregaron, en relación a la medida que, a su juicio, debería adoptar el estratega azul, Diego López.

El rayado en contra de Hernán Galíndez. (Foto: radio ADN)

La situación de Galíndez produjo, además, un conflicto internacional entre la AFE, la asociación que agrupa a los futbolistas ecuatorianos, y el Sifup. Los primeros reclamaron que el arquero necesitaba un apoyo más decidido, mientras que desde Chile replicaron que ya le habían brindado el soporte necesario.

De todas formas, la decisión de Diego López de cara al partido de vuelta ya está tomada. El técnico uruguayo volvió a borrar de la lista de citados al guardameta ecuatoriano, tal como lo hizo para su debut como estratega. Algo que se confirmó tras la publicación de los citados por la U para enfrentar a General Velásquez, en la que no aparece el cancerbero.

Incluso, antes de que saliera la citación, López ya había adelantado que el compromiso lo jugaría Cristóbal Campos. “En el partido anterior no estuvo por una decisión que tomamos y, en este caso, tampoco, protegiendo la situación”, dijo, consultado sobre si el portero iba a estar o no para el partido de vuelta.

La salida de Aubert y la espera por Domínguez

En medio de la crisis futbolística y del incendio de Galíndez, en las oficinas del club también hubo movimientos, ya que se produjo la renuncia de Cristián Aubert a la gerencia general de Azul Azul. “Mi determinación es exclusivamente por razones personales, siempre pensando en lo mejor para mi familia y la U”, sostuvo el ejecutivo, que anteriormente fue presidente y director de la sociedad anónima.

Al mismo tiempo, los universitarios buscan refuerzos. Después de la llegada de Emmanuel Ojeda, el que asoma como la segunda incorporación es Nery Domínguez. Ante Aldosivi, el argentino vivirá su último partido como futbolista de la Academia.

Y su llegada está cimentada gracias a que el central boliviano José María Carrasco rescindió su contrato con los azules, lo que permitió liberar un cupo de extranjero para el arribo del volante trasandino. El defensor, contratación realizada por Luis Roggiero, nunca despegó y su nivel estuvo lejos de las expectativas que se tenían depositadas en él en enero pasado.

Una incorporación que para López es fundamental, ya que si bien el jugador de 32 años es volante de corte, el técnico uruguayo lo tiene considerado como defensor central. Con el jugador, el DT buscará darle más músculo y experiencia a una retaguardia que ha carecido de solidez durante toda la temporada.

Sin embargo, en el CDA no se harán expectativas hasta que el argentino se ponga la camiseta y firme su contrato. Uno que tiene preacordado con la institución por 18 meses.

“Es una posición que nos gustaría reforzar. Nery Domínguez es un gran jugador, pero no confirmaremos a nadie hasta que no esté listo”, dijo Mayo hace unos días en rueda de prensa. El mismo directivo, además, adelantó que con su llegada se podría terminar la temporada de refuerzos para el Romántico Viajero. Solo si López no dice otra cosa.

“La tercera incorporación la dirá nuestro técnico. Si es que durante estos días de entrenamiento, pueda ver si hay otra posición que debamos reforzar, por lo que no puedo confirmar si usaremos o no los tres cupos que tenemos a disposición”, concluyó el directivo.